Ο ηγέτης της Χαμάς ζούσε το 90% του χρόνου του στα τούνελ – ΒΙΝΤΕΟ του στρατού

Ο αρχηγός της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ προσπαθούσε πιθανότατα να φτάσει στην ανθρωπιστική περιοχή Αλ Μαουάσι δίπλα στη Μεσόγειο Θάλασσα στη νοτιοανατολική Λωρίδα της Γάζας όταν σκοτώθηκε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ισραηλινού στρατού.

Μετά το θάνατό του, οι δυνάμεις των IDF εντόπισαν επίσης 40.000 σέκελ (10.780 δολάρια) στο σώμα του Σινουάρ, ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από τα πυρά ενός τανκ στο σπίτι όπου κρυβόταν ο ηγέτης της Χαμάς την Τετάρτη.

Ένα από τα βλήματα του άρματος σκότωσε τον Σινουάρ, ο οποίος είχε εντοπιστεί να κινείται στη γειτονιά με δύο σωματοφύλακες.

