Ο ΙΟΠ εκδήλωση για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος

Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η εκδήλωση του ΙΟΠ με βασικό θέμα την πρόληψη κατά του καρκίνου του δέρματος και την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.

26 Μαρ. 2026 12:13
Pelop News

Ο Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Πατρών σε συνεργασία με το πολυϊατρείο MET Cosmetic, πραγματοποίησαν μια άκρως ενδιαφέρουσα εκδήλωση-παρουσίαση που αφορούσε ιατρικά θέματα.
Συγκεκριμένα, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στην αίθουσα του ξενοδοχείου «Δελφίνι» στην Πάτρα και περιελάμβανε τους εξής δύο άξονες:

– Την παρουσίαση μηχανήματος πρωτοποριακής τεχνολογίας δερματοσκόπησης και χαρτογράφησης σπίλων.

– Την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος και την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.

Όπως αναφέρθηκε και στη διάρκεια της εκδήλωσης, η ανάγκη για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τις δερματικές βλάβες που προκαλούνται από αυτήν, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Ο ΙΟΠ ευχαριστεί θερμά τον Λάμπη Ροδόπουλο, υπεύθυνο του πολυϊατρείου MET Cosmetic και την Βαγιάνα Μπουργανού, ειδικευμένη δερματολόγο, για την εξαιρετική ενημέρωση των παρευρισκόμενων.

Μέλη του Ομίλου, αθλητές και φίλοι της ιστιοπλοΐας είχαν μια εμπεριστατωμένη ενημέρωση αφενός για τους κινδύνους στο δέρμα από την έκθεση στον ήλιο κι αφετέρου για την πρόληψη και τη διαχείριση των δυνητικών αυτών επιπλοκών. Οι σχετικές δράσεις του ΙΟΠ θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ