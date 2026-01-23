Ο καιρός σήμερα 23/1 με αστάθεια και άνοδο θερμοκρασίας, η πρόγνωση για την Πάτρα

Αστατος αναμένεται ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 23/01/2026, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει ενώ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Στην Πάτρα, συννεφιασμένος αναμένεται ο καιρός. Σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με την θερμοκρασία να θα φθάνει τους 17 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 90%.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές μέχρι το μεσημέρι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στη Θράκη βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως μεσημέρι – απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στη νότια Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες μέχρι το μεσημέρι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που αργά το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα νότια και τα ανατολικά του νομού.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αύριο, Σάββατο 24/1

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ με ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 και στη νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή 25/1

Στα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στα δυτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και από το βράδυ και στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά, που τη νύχτα θα ενταθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα δυτικά 6 με 7 και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά 5 με 6, από το απόγευμα 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 26/1

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τι καιρό θα κάνει την Τρίτη 27/1

Στα κεντρικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

