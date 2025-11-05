Ο καιρός σήμερα 5/11: Παραμένει η αστάθεια, πού θα βρέχει, η πρόγνωση για την Πάτρα

Άστατος παραμένει σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται έως το μεσημέρι στις Σποράδες και τη Μαγνησία, καθώς και στην κεντρική και βόρεια Εύβοια μέχρι το απόγευμα.

Στα δυτικά, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες στα βόρεια θα υποχωρήσουν γρήγορα. Στην Πάτρα ο καιρός θα παραμείνει άστατος με σποραδικές βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως τους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες κυρίως διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, οι νεφώσεις θα είναι παροδικά πυκνές, με τοπικές βροχές στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ στα δυτικά, 4 έως 6 στα ανατολικά και τοπικά έως 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, φτάνοντας τους 17°C στα βόρεια ηπειρωτικά, 19-20°C στα ανατολικά ηπειρωτικά και 21-24°C στα δυτικά, τα νησιά και την Κρήτη.

Αναλυτική Πρόγνωση για Επιλεγμένες Περιοχές

Αττική: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια μέχρι το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ, ενισχυόμενοι στα 6 μποφόρ στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 14 έως 20°C.

Θεσσαλονίκη: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές μέχρι το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι 4-5 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ τις πρωινές ώρες. Θερμοκρασία από 13 έως 16°C.

Μακεδονία-Θράκη: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και παραθαλάσσια μέχρι το πρωί. Άνεμοι 4-6 μποφόρ, τοπικά 7 στα βόρεια. Θερμοκρασία από 11 έως 17°C.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, που στα βόρεια θα σταματήσουν σύντομα. Θερμοκρασία από 14 έως 23°C.

Κυκλάδες, Κρήτη: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στις βόρειες και δυτικές περιοχές. Θερμοκρασία από 16 έως 24°C.

