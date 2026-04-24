Ο καιρός σήμερα: Ανοιξιάτικη άνοδος της θερμοκρασίας, η πρόγνωση για την Πάτρα, πού θα βρέξει

Δείτε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή 24/4. Πού θα σημειωθούν βροχές και σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 21 βαθμούς Κελσίου.

24 Απρ. 2026 7:22
Pelop News

Με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την άνοδο της θερμοκρασίας και το ανοιξιάτικο σκηνικό στις περισσότερες περιοχές της χώρας κυλά η σημερινή Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, ωστόσο η αστάθεια θα επιμείνει στις νοτιότερες νησιωτικές και ηπειρωτικές ζώνες.

Στην περιοχή της Αχαΐας και ειδικότερα στην Πάτρα , προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Παρά την ηλιοφάνεια, ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή υποχώρηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, μη ξεπερνώντας τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην υπόλοιπη χώρα

Αναλυτικότερα , στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Αντίστοιχα, τοπικά φαινόμενα μικρότερης έντασης ενδέχεται να εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο μέχρι τις απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, χωρίς ωστόσο να αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει τους 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Μακεδονία και τη Θράκη το θερμόμετρο θα δείξει έως 20 βαθμούς, ενώ στην Αττική ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό θα είναι ανάλογο, με την ελάχιστη τιμή στους 9 και τη μέγιστη στους 19 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά ισχυρότεροι, φτάνοντας τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί έως 4 με 5 μποφόρ.

