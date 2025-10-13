Ο καιρός σήμερα Δευτέρα 13/10: Πού θα βρέξει, η πρόγνωση για την Πάτρα

Η σημερινή πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα νοτιοδυτικά, κυρίως στη νότια Πελοπόννησο και το Ιόνιο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο μεταβλητοί ασθενείς, ενώ από το απόγευμα στο Ιόνιο θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα διατηρηθούν από βόρειες διευθύνσεις, εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια μεταξύ 19 και 22 βαθμών Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα από 22 έως 23 βαθμούς, ενώ στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 3-4 μποφόρ, εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία 14-23 βαθμοί.

Θεσσαλονίκη: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Άνεμοι ασθενείς, θερμοκρασία 13-22 βαθμοί Κελσίου.

Πάτρα: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως 2 μποφόρ, ενώ η υγρασία σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να ξεπεράσει το 90%. Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Μακεδονία – Θράκη: Αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και απόγευμα θα αυξηθούν πρόσκαιρα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2-3 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 22 βαθμούς, 2-4 χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με βροχές στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα νοτιότερα τμήματα. Βελτίωση το βράδυ. Άνεμοι μεταβλητοί 2-3 μποφόρ, απόγευμα βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία 12-23 βαθμοί.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν το μεσημέρι και απόγευμα. Στην ανατολική Πελοπόννησο πιθανές ασθενείς βροχές και τοπικές καταιγίδες στα νότια. Άνεμοι μεταβλητοί 2-3 μποφόρ. Θερμοκρασία 11-23 βαθμοί.

Κυκλάδες – Κρήτη: Λίγες νεφώσεις, άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία 17-25 βαθμοί.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα: Αραιές νεφώσεις, άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία 15-25 βαθμοί.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



