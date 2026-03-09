Ο καιρός σήμερα Δευτέρα 9/3: Πού θα βρέξει, η πρόγνωση για την Πάτρα

Με εναλλαγές νεφώσεων και διαστημάτων ηλιοφάνειας θα κυλήσει ο καιρός τη Δευτέρα 9 Μαρτίου σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ σε ορισμένες περιοχές αναμένονται τοπικές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Πιο συγκεκριμένα, βροχές προβλέπεται να εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της Ελλάδας, κυρίως έως το μεσημέρι ή τις απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά πιο ήπιος, με λίγες νεφώσεις που κατά διαστήματα θα αυξάνονται.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη σε περιοχές των δυτικών, κεντρικών και βόρειων ηπειρωτικών.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν κυρίως από ανατολικές διευθύνσεις, ενώ στα ανατολικά θα είναι βόρειοι με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο τοπικά θα φτάνουν ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει πτώση κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Στις βόρειες περιοχές θα κυμανθεί έως 13-14 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά έως 15-17 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη θα φτάσει έως τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική

Λίγες νεφώσεις που κατά διαστήματα θα αυξηθούν έως το μεσημέρι, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα.

Άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 5 έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Πάτρα

Αίθριος ο καιρός, με κυρίαρχο στοιχείο την ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση περίπου 4 έως 5 μποφόρ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Θεσσαλονίκη

Παροδικές νεφώσεις έως το μεσημέρι.

Άνεμοι ανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Νεφώσεις στη δυτική και κεντρική Μακεδονία έως το μεσημέρι, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν.

Άνεμοι ανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6-7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 13-14 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Αυξημένες νεφώσεις έως το μεσημέρι κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στα βορειοδυτικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων.

Άνεμοι ανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά στον Πατραϊκό έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις που κατά τόπους θα αυξηθούν, με πιθανότητα ασθενών βροχών έως το μεσημέρι.

Άνεμοι βορειοανατολικοί 5 έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 15-16 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Γενικά καλός καιρός με αραιές νεφώσεις, οι οποίες στην Κρήτη θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 6 μποφόρ και στα δυτικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 16-17 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.

Οι άνεμοι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 έως 7 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Για αύριο Τρίτη 10/3 προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις σε περιοχές της ανατολικής χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.

Την Τετάρτη 11/3 αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως σε Κρήτη, Κυκλάδες και Πελοπόννησο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος.

Την Πέμπτη 12/3 και την Παρασκευή 13/3 προβλέπεται γενικά καλός καιρός, με περιορισμένες νεφώσεις και χωρίς σημαντική μεταβολή στη θερμοκρασία.

