Ο Κώστας Πελετίδης στο θεατράκι της Κρήνης: «Νέος χώρος ζωής και πολιτισμού για την Πάτρα»

Ολοκληρώθηκαν τα έργα ανάπλασης – Νέο γήπεδο μπάσκετ και διαμόρφωση χώρου στάθμευσης

27 Απρ. 2026 13:48
Το θεατράκι της Κρήνης επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με αφορμή την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν από τον Δήμο στην ευρύτερη περιοχή.

Οι εργασίες περιλάμβαναν την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, τη δημιουργία γηπέδου μπάσκετ, καθώς και τη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης, με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος υπογράμμισε τη σημασία της παρέμβασης για την πολιτιστική ζωή της πόλης, επισημαίνοντας:
«Το θεατράκι της Κρήνης θα γεμίσει και φέτος ζωή από τα θεατρικά και τα ερασιτεχνικά σχήματα της πόλης μας. Διαμορφώσαμε και τον περιβάλλοντα χώρο του, φτιάξαμε το γήπεδο μπάσκετ και λύθηκαν βασικά ζητήματα που υπήρχαν, καθώς και κάποιες μικρές λεπτομέρειες».

Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την αναζωογόνηση των συνοικιών:
«Η πόλη μας αποκτά έναν επιπλέον όμορφο χώρο για πολιτιστικές δράσεις. Ειδικά η Κρήνη και η ευρύτερη περιοχή της Μεσσάτιδας θα απολαμβάνει αυτόν τον χώρο. Αυτός είναι ο σχεδιασμός που πρέπει να ακολουθούμε, ώστε να υπάρχει ζωή στις συνοικίες και στις κοινότητες της Πάτρας».

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Πελετίδης βρέθηκε και στο έργο ανύψωσης του τοιχίου αντιστήριξης που εκτελείται από τον Δήμο στην πρόσοψη του Κοιμητηρίου της Κρήνης, ένα έργο που στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας της περιοχής.

Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στο θεατράκι της Κρήνης αναμένεται να δώσει νέα πνοή στην τοπική κοινότητα, ενισχύοντας τόσο την πολιτιστική δραστηριότητα όσο και την καθημερινότητα των κατοίκων.

