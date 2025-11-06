Ο Κωστής Χατζηδάκης στο pelop.gr: «Ο κύριος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι η ακρίβεια» ΒΙΝΤΕΟ

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην «Π» και το pelop.gr.

Ποιον θεωρεί αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, τι απαντά για συνεργασίες για τη συγκρότηση κυβέρνησης εφόσον απαιτηθούν, πώς σχολιάζει τα πιθανά κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανου και Σαμάρα, ενώ μιλά και για το πολιτικό του μέλλον.

Η Νέα Δημοκρατία κυβερνά τη χώρα από το 2019, συμπληρώνοντας επτά χρόνια διακυβέρνησης — μια σημαντική πολιτική διαδρομή. Ποια θεωρείτε τα τρία πιο σημαντικά επιτεύγματα αυτής της περιόδου και ποιες οι τρεις μεγάλες προκλήσεις για το μέλλον; Ποιο ζήτημα παραμένει ανοιχτό και αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση;

Η Ελλάδα ενισχύθηκε διεθνώς σε εξωτερική πολιτική και άμυνα. Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του δημοσίου και η οικονομική ανάκαμψη με μείωση ανεργίας από 18% σε 8% είναι τα άλλα δύο μεγάλα επιτεύγματα. Η πρόκληση είναι να ανέβουμε από το 70% στο μέσο ευρωπαϊκό εισόδημα, δίνοντας έμφαση σε ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα, εξαγωγές και ψηφιακές δυνατότητες.

Συγκλίναμε διότι τρέξαμε γρηγορότερα από τους υπόλοιπους αλλά πρέπει να τρέξουμε κι άλλο πιο γρήγορα που σημαίνει πρέπει να δώσουμε από εδώ και πέρα έμφαση όχι μόνο στα μακροοικονομικά χρέος, έλλειμα και τα λοιπά αλλά και στα μικροοικονομικά ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα ανταγωνισμός στην οικονομία, πρόθεση των εξαγωγών και σταθερά πρέπει για την νέα εποχή να είμαστε προσανατολισμένοι στις ψηφιακές δυνατότητες για οικονομίες όπως η ελληνική.

Η μεγάλη πρόκληση είναι η σωστή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επιταχύνει την πρόοδο.

Πολλά από όσα αναφέρατε αφορούν τη θεσμική και οικονομική λειτουργία του κράτους, αλλά όχι άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, με εξαίρεση την ψηφιοποίηση. Για τους Έλληνες, ωστόσο, διαχρονικό ζητούμενο παραμένει η αποτελεσματικότητα του κράτους. Έπειτα από δεκαετίες μεταρρυθμίσεων –και δεδομένου ότι έχετε ταυτιστεί με σημαντικές και δύσκολες αλλαγές– πόσο αποτελεσματικό θεωρείτε σήμερα το Δημόσιο; Έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα, και πώς εξηγείτε τη χαμηλή εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς;

Οι θεσμοί, όπως η Βουλή και η Δικαιοσύνη, έχουν βελτιωθεί, αλλά μπορούν να προχωρήσουν περισσότερο. Η δημόσια διοίκηση διαχρονικά στην Ελλάδα ήταν πολυτραυματίας, όμως σημειώθηκαν σημαντικά βήματα και στη δημόσια διοίκηση: ψηφιακός εκσυγχρονισμός, αποφυγή χρεοκοπίας της ΔΕΗ, έγκαιρες συντάξεις μέσα σε δύο μήνες, εξυπηρέτηση μέσω 1555 και 1566, αξιολόγηση υπαλλήλων, ψηφιακή κάρτα εργασίας, παρεμβάσεις σε πολεοδομίες και ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόσφατα προωθούνται νομοθεσία για πιο φιλικό κράτος και η ψηφιακή πλατφόρμα Μήτος για απλούστευση ή κατάργηση διαδικασιών μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και κράτους.

Παρά τις σημαντικές αλλαγές που περιγράψατε, πολλοί πολίτες θεωρούν ότι οι ρυθμοί εκσυγχρονισμού του κράτους παραμένουν αργοί και δεν αντανακλώνται στην καθημερινότητά τους, ζητώντας ένα ακόμη πιο σύγχρονο Δημόσιο. Σε αυτό το πλαίσιο: το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώνεται, ωστόσο παραμένουν τα ζητήματα του εξωτερικού ελλείμματος και του ιδιωτικού χρέους. Οι πολίτες πιέζονται από υψηλούς, κυρίως έμμεσους φόρους, ενώ οι αποταμιεύσεις έχουν μειωθεί και τα χρέη προς ΕΦΚΑ και εφορία αυξάνονται. Πώς μπορεί να καλλιεργηθεί αισιοδοξία σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον;

Οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί πάνω από 100% από το 2008 και φτάνουν στο 42% του ΑΕΠ, με στόχο το 50%. Το 2022-2023 το ισοζύγιο επηρεάστηκε από την ενεργειακή κρίση, ενώ το 2024-2025 βελτιώνεται, με βοήθεια του ρεκόρ στον τουρισμό. Υπάρχει ταυτόχρονη βελτίωση στα δημοσιονομικά και στο διαθέσιμο εισόδημα: 7% το 2023 και 3,5% το 2024, με αύξηση κατώτατου μισθού και μείωση ανεργίας (μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας σε 6 χρόνια). Ο πληθωρισμός και η ακρίβεια επηρεάζουν την καθημερινότητα, γι’ αυτό η κυβέρνηση παίρνει μέτρα σε μισθούς, φορολογία και ενίσχυση ευάλωτων, με σοβαρότητα και ρεαλισμό. Σίγουρα, δεν χρειάζεται να κουνάμε στους ανθρώπους το δάχτυλο γι’ αυτό γιατί, έχει μεγάλη σημασία πώς θα αισθάνεται κανένας και πρέπει σε αυτή την ιστορία να είμαστε σεμνοί, σοβαροί και να παρουσιάζουμε την πραγματική διάσταση του προβλήματος και τις προσπάθειες που έχουμε καταβάλει.

Το ερώτημα είναι αν η σύγκριση πρέπει να γίνεται με το 2019 ή με την περίοδο πριν το 2010, όπου οι δείκτες και οι αποτυπώσεις θα ήταν πολύ διαφορετικοί.

Σήμερα ο κόσμος έχει διαφορετικές προσδοκίες. Η Ελλάδα βασιζόταν σε δανεικά, που οδήγησαν στην κρίση. Στόχος τώρα είναι η βιώσιμη ανάπτυξη πάνω σε γερά θεμέλια.

«Δεν είναι εύκολο όλα τα νοικοκυριά να τα φέρουν βόλτα. Το αντίθετο. Αλλά έχει να κάνει και με τον τρόπο της ζωής μας».

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρές δημογραφικές και αναπτυξιακές προκλήσεις: ο πληθυσμός γηράσκει και μειώνεται, η περιφέρεια ερημώνει, ενώ παρά την έντονη εργασία, η παραγωγικότητα παραμένει χαμηλή και η αγοραστική δύναμη πιέζεται. Ως αναπληρωτής του Πρωθυπουργού, με συνολική εικόνα του κυβερνητικού έργου, μπορείτε να μας δώσετε μια πιο αισιόδοξη προοπτική για το μέλλον;

Το δημογραφικό είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας, δεύτερο στην Ευρώπη μετά την Ιταλία. Δεν αφορά μόνο οικονομικά ζητήματα. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι εύκολο όλα τα νοικοκυριά να τα φέρουν βόλτα. Το αντίθετο. Αλλά έχει να κάνει και με τον τρόπο της ζωής μας. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Που δεν είναι ίδιος τρόπος με τη δεκαετία του 1950, του 1960, του 1970.

Παρά τα μέτρα στήριξης εισοδήματος που ψηφίζονται τώρα στη Βουλή, απαιτείται εθνική συνειδητοποίηση και συλλογική προσπάθεια. Στο πλαίσιο των μέτρων που υιοθετούμε προχωρήσαμε, σε σοβαρά φορολογικά μέτρα τα οποία ενισχύουν το εισόδημα. Είναι τα μέτρα που ψηφίζονται αυτές τις μέρες στη Βουλή.

Πιστεύετε θα δουλέψουν; Είναι αρκετά.;

Τα μέτρα που υιοθετήθηκαν βασίζονται στις αντοχές της οικονομίας και δίνουν προτεραιότητα σε οικογένειες με παιδιά, ειδικά σε τρίτεκνες και πολύτεκνες, που κερδίζουν αντίστοιχα περίπου ένα ή δύο μισθούς ετησίως. Σημαντική είναι και η στήριξη για τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω ολοήμερων σχολείων και βρεφονηπιακών σταθμών.

Τα μέτρα που αναφέρατε θεωρούνται από τους ειδικούς καθοριστικά για τη δημογραφική εξέλιξη. Ως περιφερειακό μέσο ενημέρωσης με έδρα την Πελοπόννησο, θα θέλαμε το σχόλιό σας για τις αναπτυξιακές ανισότητες ανάμεσα στα μεγάλα αστικά κέντρα και την περιφέρεια.

Κατανοώ τα παράπονα, αλλά δεν υπάρχουν μαγικά κουμπιά. Όλοι οι πολιτικοί θέλουν να δώσουν χρήματα. Το ζήτημα είναι να καταλάβουμε όλοι ότι δεν υπάρχουν μαγικά κουμπιά και ότι δεν χωρίζονται οι πολιτικοί σε καλούς ανθρώπους που θέλουν να δώσουν λεφτά και σε κακούς ανθρώπους που κρατάνε τα λεφτά στο σεντούκι τους. Το κρίσιμο είναι οι πολίτες να παίρνουν αποφάσεις που κρατούν την Ελλάδα σε ανοδική πορεία, αποφεύγοντας υποσχέσεις «λεφτόδεντρων» που εκτροχιάζουν τη χώρα.

Η καλοπροαίρετη αντιπολίτευση δεν αμφισβητεί τις προθέσεις σας, αλλά τις επιλογές πολιτικής που κάνετε, τονίζοντας ότι θα ακολουθούσε διαφορετική κατεύθυνση. Επικρίνει, επίσης, τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και θέτει το ζήτημα καλύτερης αξιοποίησης πόρων, περιορίζοντας φαινόμενα σπατάλης ή διαφθοράς.

Μπορούμε να συγκρίνουμε με την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ: ανεργία και κατώτατος μισθός έχουν βελτιωθεί. Ο καθένας επιλέγει, αλλά το σημαντικό είναι να μην επαναλαμβάνουμε τον κύκλο «Σίσυφου», ανεβαίνοντας στην κορυφή και μετά να πηγαίνουμε ξανά στον πάτο.

«Μπήκα μικρός στην πολιτική για να προωθήσω μια προοδευτική Ελλάδα και Ευρώπη, όχι για να γίνω βουλευτής ή υπουργός των δεξιώσεων, των βαφτίσεων και των γάμων».

Το βασικό δίδαγμα, όπως λέτε, δεν είναι μόνο η επίτευξη αποτελεσμάτων αλλά η συνεχής προσπάθεια. Στην Ελλάδα, μεγάλο μέρος του πληθυσμού συγκεντρώνεται στα αστικά κέντρα, κυρίως στο Λεκανοπέδιο Αττικής, με συνεχιζόμενη μείωση στις περιφερειακές πόλεις και χωριά. Αυτό δεν σημαίνει μόνο λιγότερους κατοίκους, αλλά και μείωση της ποιότητας ζωής, καθώς περιορίζονται οι δημόσιες επενδύσεις. Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για να ενισχυθούν οι μεγάλες περιφερειακές πόλεις και να αναστραφεί η τάση υποβάθμισης των περιοχών;

Προτεραιότητα είναι η δημιουργία ευκαιριών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ειδικά για τους νέους. Γι’ αυτό καταργήθηκε ο ΕΝΦΙΑ στα χωριά και προωθείται η περιφερειακή ανάπτυξη με συντονισμένο πλάνο, αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Στην περιοχή σας, ολοκληρώνεται ο δρόμος Πάτρα-Πύργος, βελτιώνονται τα ζητήματα με τα απόβλητα, υπάρχει κινητικότητα για μαρίνα, υπάρχει πανεπιστημιακή έρευνα και τεχνολογία σε υψηλό επίπεδο. Υποδομές και κίνητρα για τους νέους παραμένουν κορυφαία προτεραιότητα.

Σίγουρα στο μέλλον το θέμα της περιφερειακής ανάπτυξης θα ανέβει κι άλλο στην ατζέντα μας. Ο Θανάσης Κοντογεώργης, ο υφυπουργός επικρατείας συντονίζει ένα πλάνο συνολικότερο που στοχεύει σε αυτό. Μία αξιοποίηση εθνικών και ακόμα περισσότερων ενωσιακών πόρων-ευρωπαϊκών πόρων. Στην περιοχή σας τελευταία έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά το πλάνο.

Επομένως νομίζω ότι η Πάτρα, η Αχαΐα και η ευρύτερη περιοχή κάνει βήματα μπροστά. Και ναι, είναι ζωτικής σημασίας για την προοπτική της χώρας οι βασικές υποδομές από τη μια πλευρά αλλά και κίνητρα παραμονής ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων να είναι σε πολύ ψηλή προτεραιότητα.

Άρα θα περιμένουμε κάτι αντίστοιχο στο μέλλον σίγουρα θα σχεδιάζετε πράγματα. Που όπως λέτε κι εσείς σε άλλες συνεντεύξεις δεν σκέφτεστε τίποτα άλλο παρά μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Όταν έρθει η ώρα των εκλογών, θα παρουσιάσουμε το σχέδιό μας για το 2030. Σημασία δεν έχει μόνο η αυτοδυναμία, αλλά να κυβερνηθεί η χώρα με σοβαρότητα και σταθερότητα. Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, είμαστε έτοιμοι για συνεργασίες, αρκεί να υπάρχει διάθεση συνεργασίας και να ξεπεραστεί η τοξικότητα και οι εμφύλιες διαμάχες στην πολιτική. Φτάνει και οι υπόλοιποι να το καταλάβουν διότι έχει παραγίνει με τον εμφύλιο πετροπόλεμο στην Ελλάδα. Όλοι μαζί θα πρέπει να πάμε μπροστά και όλοι μαζί θα πρέπει να δείχνουμε και να το εννοούμε ότι θέλουμε να συνεργαστούμε.

Κρατώ τη φράση σας, καθώς δεν είναι απλό ένας αναπληρωτής πρωθυπουργού και συντονιστής του κεντρικού κυβερνητικού έργου να δηλώνει ότι «είμαστε έτοιμοι για συνεργασίες» και ότι «όλοι μαζί πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά».

Η κυβέρνηση παρουσιάζει πρωτοβουλίες για το εθνικό πολίτευμα. Το ζητούμενο είναι οι κομματικές αντιπαλότητες να μην εμποδίσουν αλλαγές και, αν υπάρχουν διαφωνίες, να συνεργαστούν κυβέρνηση και αντιπολίτευση για βελτιώσεις, όπως γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Αυτό είναι το αυτονόητο, η συνεργασία στο νομοθετικό έργο. Εγώ νόμιζα ότι αναφερόσασταν και στη συνεργασία στη συγκρότηση κυβέρνησης.

Προτιμάμε την αυτοδυναμία, αλλά με λογική προσεγγίζουμε το ζήτημα. Αν χρειαστεί διαφορετική λειτουργία, θα το αποφασίσουν οι πολίτες. Μέχρι τώρα, δεν φαίνεται μεγάλη προθυμία συνεργασίας από κανέναν.

Πριν περάσουμε σε πιο προσωπικές ερωτήσεις, ας μείνουμε στην πολιτική. Τον τελευταίο καιρό συζητείται έντονα η πιθανότητα νέων κομμάτων – κυρίως του κ. Τσίπρα, αλλά και ενδεχομένως του κ. Σαμαρά και της κας Καριστιανού. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι μέρος του πληθυσμού, είτε αδιάφορο είτε στην «κρίσιμη ζώνη», θα στραφεί σε αυτά. Πώς σχολιάζετε αυτή την τάση και την ανάγκη πολιτικής έκφρασης για πολίτες που δεν αισθάνονται αντιπροσωπευμένοι από το υπάρχον σύστημα;

Η Νέα Δημοκρατία επικεντρώνεται στο να κάνει τη δουλειά της με σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα. Ο κύριος αντίπαλος είναι η ακρίβεια, όπου δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις λόγω εξωτερικών αναταράξεων.

Από τα κόμματα αυτά που συζητούνται περισσότερο θα μας αφορούσε, αν αποφάσιζε ο κύριος Σαμαράς να κάνει κάποιο κόμμα, αλλά πάντως σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα ή το κόμμα Καριστιανού αν γίνει, η λογική λέει και οι μετρήσεις το δείχνουν επίσης ότι αυτό συμβαίνει. Ομως στην πραγματικότητα ο κύριος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι η ακρίβεια

Στο β’ εξάμηνο του 2025 προγραμματίζονται 25 σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως νέες Ένοπλες Δυνάμεις, μέτρα Θεσσαλονίκης, νόμιμη μετανάστευση και πολεοδομίες. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης είναι η αποτελεσματική εφαρμογή αποφάσεων, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα που καταγγέλλουν ή υπόσχονται ανέφικτα.

Η ερώτησή μου είχε και μια άλλη διάσταση: ως κόμμα και πολιτικό σύστημα, σκοπεύετε να ενθαρρύνετε τους πολίτες να συμμετάσχουν στις εκλογές; Προτιμάτε τη συμμετοχή γύρω στο 54% των ευρωεκλογών ή να ξεπεράσει το 60–65%; Θεωρείτε ότι το ποσοστό συμμετοχής αποτελεί δείκτη επιτυχίας του πολιτικού συστήματος;

Εξαρτάται από τον κόσμο, αλλά η δική μας ευθύνη είναι να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι. Ο κόσμος ψηφίζει περισσότερο από προσδοκία παρά από ευγνωμοσύνη. Πρέπει να υπενθυμίσουμε το έργο μας και να παρουσιάσουμε σοβαρή ατζέντα για το 2030, που να αγγίζει μυαλό και καρδιά, ειδικά των νέων.

«Ολοι έχουν φιλοδοξίες, αρκεί να μην είναι μωροφιλοδοξίες και να μην κάνουν ζημιά και στην παράταξη που υπηρετούν και στον ίδιο τους τον εαυτό».

Κλείνοντας, μερικές πιο προσωπικές ερωτήσεις: Παρά τη νεαρή ηλικία σας, έχετε πολλά χρόνια θητείας σε δύσκολα υπουργεία και έχετε ταυτιστεί με τολμηρές πρωτοβουλίες που άλλοι αποφεύγουν. Ποιο θεωρείτε το πιο δύσκολο ή υποτιμημένο στοιχείο της δουλειάς ενός υπουργού;

Το management στο δημόσιο είναι δυσκολότερο από το ιδιωτικό, γιατί πρέπει να πείσεις εργαζόμενους, συνδικάτα, μέσα ενημέρωσης και βουλευτές, ενώ τρέχεις να καλύψεις πιεστικές ανάγκες. Η δυσκολία είναι μεγαλύτερη για όσους προωθούν μεταρρυθμίσεις, καθώς οι δημόσιες σχέσεις και οι κοινωνικές εκδηλώσεις δεν έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Είστε ταγμένος στα δύσκολα και στις αλλαγές. Μπορείτε να μας περιγράψετε ένα ιδιαίτερα δύσκολο δίλημμα ή μια στιγμή όπου χρειάστηκε να πάρετε μια σημαντική απόφαση για μια τομή ή μεγάλη αλλαγή;

Πολλές φορές αναρωτήθηκα για την εξέλιξη πρωτοβουλιών όπως η Ολυμπιακή, η ΔΕΗ, οι συντάξεις ή η φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Δεν περίμενα χειροκρότημα, αλλά θεωρούσα δειλία να τα αναβάλω για αργότερα.

Αν αφήνατε την πολιτική, με ποιο έργο θα θέλατε να σας θυμούνται;

Δεν ξεχωρίζω κάτι συγκεκριμένο· υπερασπίζομαι όλα όσα έκανα. Μπήκα μικρός στην πολιτική για να προωθήσω μια προοδευτική Ελλάδα και Ευρώπη, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις που δίνουν ευκαιρίες στους νέους, όχι για να γίνω βουλευτής ή υπουργός των δεξιώσεων, των βαφτίσεων και των γάμων. Η ακινησία τιμωρεί τους ασθενέστερους.

Έχετε περάσει από καίρια υπουργεία και σήμερα είστε αναπληρωτής του Πρωθυπουργού. Βλέπετε κάποιο επόμενο βήμα για εσάς; Αν ο Πρωθυπουργός αποφασίσει κάποια στιγμή να αποχωρήσει, ποια θα είναι η δική σας στάση;

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνεχίσει και θα δώσει τη μάχη για τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές και είναι σαφές. Όταν ανέλαβα, έλεγαν διάφορες θεωρίες για δαχτυλίδια. Δεν βρήκα δαχτυλίδι.

Στη θέση μου, με αυξημένες ευθύνες, προσπαθώ να συντονίζω σωστά, κυρίως με τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μετάβαση στην ΑΑΔΕ χωρίς προβλήματα. Ξέρω ότι όπως προχώρησα σε όλες τις προηγούμενες θέσεις, με το ίδιο πνεύμα θα προχωρήσω και τότε. Εχουμε καιρό αργότερα να δούμε τι θα γίνει. Ολοι έχουν φιλοδοξίες, αρκεί να μην είναι μωροφιλοδοξίες και να μην κάνουν ζημιά και στην παράταξη που υπηρετούν και στον ίδιο τους τον εαυτό.

