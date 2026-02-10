Ο κουρκουμάς είναι το «χρυσάφι» της κουζίνας με τα αμέτρητα οφέλη για την υγεία, αλλά πρέπει και να αποφεύγεται

Είναι αλήθεια ότι ο κουρκουμάς κατέχει εδώ και καιρό μια ξεχωριστή θέση, τόσο στο ράφι της κουζίνας, όσο και σε αυτό του φαρμακείου. Όπως το σκόρδο και το τζίντζερ, εκτιμάται για τη γεύση του, αλλά και ως φυσικό φάρμακο, γι’ αυτό και εμπεριέχεται σε πολλά προϊόντα ευεξίας.

Για περισσότερα από 4.000 χρόνια, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον κουρκουμά με διάφορους τρόπους. Για αιώνες, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αγιουβερδικής ιατρικής και της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής, οι οποίες δίνουν έμφαση στην ισορροπία μεταξύ σώματος, νου και πνεύματος. Παραδοσιακά, χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των αρθρώσεων και των οστών, την ανακούφιση των πεπτικών προβλημάτων και τη βελτίωση του δέρματος – η σύγχρονη επιστήμη υποδηλώνει ότι αυτές οι αρχαίες πρακτικές έχουν επιστημονική βάση.

Γιατί ο κουρκουμάς είναι τόσο ισχυρός

Το έντονο χρώμα του μπαχαρικού προέρχεται από την κουρκουμίνη, την κύρια δραστική του ουσία, ευρέως αναγνωρισμένη για τις αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές της ιδιότητες. Τα αντιοξειδωτικά βοηθούν στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών, που βλάπτουν τα κύτταρα και συνδέονται με παθήσεις που κυμαίνονται από την πρόωρη γήρανση έως την άνοια.

Ωστόσο, η κουρκουμίνη δεν είναι η μόνη ωφέλιμη δραστική ουσία του κουρκουμά, σύμφωνα με τον διατροφολόγο Ed Tooley. Η ρίζα περιέχει επίσης αιθέρια έλαια, γνωστά ως τουρμερόνη, τα οποία βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής, την καταπολέμηση του οξειδωτικού στρες και την προστασία των νευρικών κυττάρων.

Πώς να καταναλώνετε τον κουρκουμά για μέγιστο όφελος

Ο κουρκουμάς καταναλώνεται σε πολλές μορφές: Ως φρέσκια ρίζα, σκόνη, κάψουλες, χυμός, τσάι και άλλα. Μια παραδοσιακή συνταγή που έχει κερδίσει δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια είναι το haldi doodh («χρυσό γάλα»), το οποίο συνδυάζει τον κουρκουμά με γάλα και ζεστά μπαχαρικά, όπως το μαύρο πιπέρι, που ενισχύει σημαντικά την απορρόφηση της κουρκουμίνης: Από μόνη της, απορροφάται ελάχιστα από τον οργανισμό – Όταν, όμως, συνδυάζεται με πιπερίνη, η απορρόφηση αυξάνεται κατά έως και 2.000%.

Εάν μαγειρεύετε με φρέσκο κουρκουμά στο σπίτι, οι ειδικοί συμβουλεύουν να αποφεύγετε την υψηλή θερμοκρασία ή τον παρατεταμένο βρασμό, καθώς μειώνουν τα επίπεδα αντιοξειδωτικών και αφαιρούν τα ευεργετικά αιθέρια έλαια.

Συμπληρώματα: Χρήσιμα ή επιβλαβή;

Τα συμπληρώματα κουρκουμά γνωρίζουν μεγάλη δημοφιλία τα τελευταία χρόνια, αφού προσφέρουν ευκολία και ακριβή δοσολογία, ενώ συχνά συνδυάζουν τον κουρκουμά με συστατικά όπως το τζίντζερ και το μαύρο πιπέρι, για να βελτιώσουν την απορρόφηση. Ωστόσο, οι γιατροί προειδοποιούν ότι, σε υψηλές δόσεις, δεν είναι ακίνδυνα. Μελέτες έχουν δείξει μια απότομη αύξηση των περιπτώσεων ηπατικής βλάβης που σχετίζονται με τα συμπληρώματα τις τελευταίες δεκαετίες. Η υπερβολική πρόσληψη μπορεί επίσης να προκαλέσει ναυτία, στομαχικές διαταραχές ή αλλεργικές αντιδράσεις.

Ποιοι πρέπει να αποφεύγουν τον κουρκουμά;

Πριν προσθέσετε συμπληρώματα κουρκουμά στη ρουτίνα σας, είναι απαραίτητο να λάβετε τη συμβουλή του γιατρού σας. Ο κουρκουμάς μπορεί να λειτουργήσει ως αντιπηκτικό, αλληλεπιδρώντας αρνητικά με αντιπηκτικά ή αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα, αυξάνοντας τον κίνδυνο αιμορραγίας. Επίσης, δεν συνιστάται πριν από χειρουργική επέμβαση.

Τα άτομα με χολόλιθους, απόφραξη των χοληφόρων οδών, ηπατική νόσο ή διαβήτη πρέπει να είναι προσεκτικά, καθώς ο κουρκουμάς μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα ή να επηρεάσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Συνιστάται, επιπλέον, στις έγκυες και θηλάζουσες να αποφεύγουν τα συμπληρώματα.

Συμπέρασμα

Η φήμη του κουρκουμά ως «χρυσού μπαχαρικού» είναι αιτιολογημένη. Όταν καταναλώνεται με σύνεση και σε κατάλληλες ποσότητες, μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία, τα οποία βασίζονται σε αιώνες παραδοσιακής χρήσης και υποστηρίζονται από τη σύγχρονη έρευνα. Ωστόσο, το μέτρο και η ιατρική καθοδήγηση είναι καθοριστικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι το αποτέλεσμα θα είναι ωφέλιμο και όχι βλαπτικό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



