Ο Κριστιάνο Ρονάλντο οριστικά νικητής σε δικαστική διαμάχη με τη Γιουβέντους

Οριστικά νικητής στη δικαστική του διαμάχη με τη Γιουβέντους βγήκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Συγκεκριμένα στην υπόθεση που αφορά τις λεγόμενες “μισθολογικές αναβολές” της περιόδου Covid-19! Ο Πορτογάλος επιθετικός δεν θα χάσει έτσι 9,8 εκατ. ευρώ, ποσό που αφορά δεδουλευμένα της περιόδου της πανδημίας, όταν ήταν παίκτης της “βέκια σινιόρα”.

Τον Μάρτιο του 2020 και τον Απρίλιο του 2021, οι ποδοσφαιριστές της Γιουβέντους είχαν συμφωνήσει να αναβληθεί η καταβολή τεσσάρων μισθών, προκειμένου ο σύλλογος να αντιμετωπίσει τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που είχαν προκύψει. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα ποσά δεν καταβλήθηκαν ποτέ στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ούτε καταγράφηκαν στις οικονομικές καταστάσεις του συλλόγου.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο προσέφυγε στη δικαιοσύνη διεκδικώντας συνολικά περίπου 19 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχούσε στο σύνολο των δεδουλευμένων που είχε συμφωνηθεί να καταβληθούν μετά το τέλος της πανδημίας. Σε πρώτο βαθμό, το διαιτητικό όργανο έκρινε ότι υπήρχε συνυπαιτιότητα και από τις δύο πλευρές, αποφασίζοντας πως η Γιουβέντους όφειλε να καταβάλει το 50% του ποσού, δηλαδή 9,8 εκατομμύρια ευρώ.

Η Γιουβέντους κατέθεσε έφεση στο Εργατικό Δικαστήριο του Τορίνο, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης και την επιστροφή των χρημάτων. Ωστόσο, ο δικαστής Τζαν Λούκα Ρομπάλντο απέριψε την προσφυγή της Γιουβέντους!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο διατηρεί έτσι το συγκεκριμένο ποσό, ενώ ο σύλλογος καλείται επιπλέον να καλύψει 80.000 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα της έφεσης.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Cristiano Ronaldo has won his court case against Juventus. The Italian club have a long-running wages dispute with Ronaldo which has dragged on since the left Italy to return to Manchester United in 2021. The judge rejected the appeal filed by Juventus,… pic.twitter.com/5vcFJv37f8 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) January 19, 2026

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η Γιουβέντους έχει ήδη ενσωματώσει το συγκεκριμένο ποσό στον προϋπολογισμό της σεζόν 2023-24, γεγονός που περιορίζει τον άμεσο οικονομικό αντίκτυπο. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας προσφυγής, αν και θεωρείται δύσκολο να αλλάξει κάτι ουσιαστικά.

