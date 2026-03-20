Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για αύξηση στον κατώτατο μισθό έως 25%!, ΒΙΝΤΕΟ

Στα δεδομένα της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που «ανέβηκε» στους λογαριασμούς του στα social media.

Με μια κούπα καφέ στο χέρι ο κ. Μητσοτάκης ανακοινώνει ότι έχει… νέα για όσους παρακολουθούν το βίντεο αυτό και δουλεύουν στην εστίαση ή έχουν κάποιον φίλο/φίλη που δουλεύει εκεί.

«Υπογράφηκε νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στον επισιτισμό. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια: αυξήσεις στους μισθούς σας, μιλάμε για αυξήσεις πάνω από 6% έως 25% στον κατώτατο μισθό», λέει αρχικά ο πρωθυποουργός και συνεχίζει αναφερόμενος στις αλλαγές που φέρνει η νέα σύμβαση στον κατώτατο μισθό: «Πλέον ο κατώτατος μισθός στην εστίαση διαμορφώνεται από 930 έως 1100 ευρώ, μαζί με επιδόματα έως 10% για εποχική δουλειά κι έως 15% για τουριστική εκπαίδευση».

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 20, 2026

Αφορά σε 400.000 εργαζόμενους

Όπως λέει, η εξέλιξη αυτή αφορά σε 400.000 εργαζομένους δηλαδή το 15% των μισθωτών στη χώρα.

«Αυτή είναι μόνο η αρχή. Με τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που υπεγράφη μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων στηρίζουμε έμπρακτα τους εργαζόμενους στην εστίαση», καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

