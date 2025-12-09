Ο Λανουά το έκανε και πάλι! Δεν σχολίασε φάσεις που φωνάζει ο Άρης, ΒΙΝΤΕΟ

Η ΕΠΟ δημοσίευσε το video με την ανάλυση αμφισβητούμενων φάσεων της Super League. Από τα ματς της 13η αγωνιστικής ο Στεφάν Λανουά αναφέρθηκε στους αγώνες που έγιναν σε Λάρισα, Τούμπα και Νέα Φιλαδέλφεια, δικαιώνοντας όλες τις αποφάσεις.

Σύμφωνα με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή ορθά επενέβει το VAR για να δοθούν τα δυο πέναλτι στο ΑΕΛ-Παναθηναϊκός αλλά και αυτό του Διούδη στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Από εκεί και πέρα ο επικεφαλής της ΚΕΔ αναφέρθηκε στο ακυρωθέν γκολ του Γιόβιτς κόντρα στον Ατρόμητο και υποστήριξε πως δεν έπρεπε να μετρήσει από τη στιγμή που ο Ζοάο Μάριο έκανε επαφή με το χέρι.

Αξιοσημείωτο πως ο Λανουά δεν αναφέρθηκε στις φάσεις που διαμαρτύρεται ο Άρης για αποβολή του Ιβανούσετς σε μαρκάρισμα στον Ρόουζ και για πέναλτι του Κεντζιόρα στον Ράτσιτς.

