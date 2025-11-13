Ο Λαζόπουλος για το μαγιό με την Ελληνική σημαία του Λιάγκα ΦΩΤΟ

Tο στιγμιότυπο με την «έκρηξη» του Γιώργου Λιάγκα την ώρα που ο Τάσος Ποτσέπης φορούσε την ελληνική σημαία στην πλάτη του, σχολίασε μέσα από το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», ο Λάκης Λαζόπουλος.

Μάλιστα, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 έκλεισε τη σύνδεση στον αέρα καθώς δεν του άρεσε αυτό το πλάνο. «Σας παρακαλώ πολύ τώρα! Μόνο ο κύριος Ποτσέπης έχει το δικαίωμα να φορά την ελληνική σημαία; Εγώ πήγα να αντιμετωπίσω σοβαρά το θέμα και εσείς το γελοιοποιείτε. Μπορείτε να τη βγάλετε, σας παρακαλώ; Κλείστε τον, δεν τον θέλω!», είχε πει χαρακτηριστικά.

«Εγώ, λέει, “σας κάλεσα εδώ για κουβέντα”. Τι κουβέντα περιμένεις να κάνεις, ρε Λιάγκα; Τι περιμένεις; Ένα συντηρητικό παιδί είναι, το μυαλό του περιβρέχεται από ξηρά και θάλασσα και ό,τι έχει να επιδείξει είναι η αγάπη του για τη σημαία.Γιατί όποιος δεν έχει τίποτα να πει, νομίζει ότι η σημαία τον κάνει πατριώτη; Και το κυριότερο, τον κάνει και νοήμονα. Το ράσο δεν κάνει τον παππά και ούτε η σημαία τον πατριώτη», σημείωσε ο Λάκης Λαζόπουλος.

Στη συνέχεια ο Λάκης Λαζόπουλος βρήκε μια παλιά φωτογραφία του Γιώργου Λιάγκα, όπου είχε φορέσει ένα μαγιό με την ελληνική σημαία. «Μη μου λες εμένα ότι η σημαία είναι πανί, γιατί πού το έχεις βάλει εσύ το πανί αυτό; Ορίστε! Όταν τη βάζεις τη σημαία στο πουλί σου, γιατί να μην τη βάλει ο άλλος στην πλάτη του; Τι το ήθελες; Να κάνεις τον πατριώτη στην παραλία; Τι φοβόσουν; Μην το μπερδέψουν το πουλί σου με ολλανδικό; Ή μπας και έβαλες τον σταυρό για ξεμάτιασμα; Μη στο ματιάσουν; Τι λογική έχει αυτό;».

Το εξώδικο του Λιάγκα και η απάντηση του Λαζόπουλου

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Λιάγκας έστειλε εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο, με τον ηθοποιό να του απαντά: «Ζητάει να ζητήσω συγνώμη εντός 10 ημερών για τον τρόπο που έθιξα την προσωπικότητά του. Τώρα έχει περάσει μια μέρα μόνο, οπότε μπορώ να πω αυτό που σκέφτομαι. Κατ’ αρχήν, κ. Λιάγκα, αν ήρθες εσύ μετά από δυόμισι χιλιάδες χρόνια για να καταργήσεις τον Αριστοφάνη, άργησες πάρα πολύ. Ακόμα και η κυβέρνηση της ΝΔ, που προηγήθηκε από σένα, ζητώντας από το MEGA να σταματήσω, δεν τα κατάφερε, γιατί απλά το κανάλι δεν ήθελε. Εμένα, όμως, ακόμα και αν με έδιωχναν από το κανάλι, δεν θα άλλαζα τις απόψεις μου. Εγώ δεν κάνω κωλοτούμπες στον αέρα».

«Η άποψη σου για τον εαυτό σου είναι γνωστή σε όλους Γιώργο και τη λες καθημερινά. Τι θες τώρα; Να έρθω στο δικαστήριο να κάνω τι; Να συμφωνήσω με σένα, να μου αποδείξεις ότι είσαι έξυπνος και όχι πονηρός; Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός. Η άποψή μου δεν αλλάζει. Θα ήθελα μόνο να σου πω ότι η κυβέρνηση ψάχνει εναγωνίως να βρει κάποιον να καταφέρει ένα πλήγμα στη σάτιρα για να μπορέσουν χρησιμοποιώντας τον να διαλύσουν με μηνύσεις τους πάντες και να φιμώσουν μια και καλή οποιαδήποτε ελεύθερη φωνή, γιατί νευριάζουν. Η σάτιρα είναι ο μόνος τρόπος για να ανασαίνει μια κοινωνία που περνάει δύσκολα. Όσο για τα ρεπορτάζ, τα οποία λες ότι κάνεις καλά, να σε ενημερώσω ότι το ρεπορτάζ που έκανες στην περίπτωση τη δική μου, ότι λιποθύμησα και με πήγαν στο νοσοκομείο, τότε που χτύπησα το κεφάλι μου, ήταν παντελώς ψεύτικο. Δεν έκανα τίποτα. Ξέρεις γιατί; Γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος γνωρίζει. Εγώ απευθύνομαι στους ανθρώπους, όχι στα δικαστήρια. Η σάτιρα είναι και θα παραμείνει η ανάσα του κόσμου. Αυτά τα μαθαίνει κανείς από μικρός», συμπλήρωσε.

