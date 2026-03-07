Ο «λειψός» Ερμής έχασε εκτός από τον Ιωνικό

Μια ακόμα ήττα γνώρισε σήμερα η ομάδα βολεϊ του Ερμή η οποία έχασε εκτός έδρας με 3-1 (25-20, 14-25, 25-18, 25-17) σετ από τον Ιωνικό για την 20 αγωνιστική της Α2 Εθνικής και μένει χαμηλά στην βαθμολογία, αλλά εκτός κινδύνου.

Η πατρινή ομάδα έπαιξε με τρεις σημαντικές απουσίες, καθώς έλειπαν οι τραυματίες Κανελλόπουλος, Δρακόπουλος και Βατυλιώτης με αποτέλεσμα να δώσει χρόνο συμμετοχής σε νεαρούς.

Παρά τις απώλειές ο Ερμης αν και βρέθηκε να χάνει με 1-0, ισοφάρισε σε 1-1 σετ, αλλά χωρίς συνέχεια, καθώς ο Ιωνικός πίεσε με το σερβίς και πήρε τα δυο επόμενα σετ και μαζί τη νίκη.

ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Βίτσιος, Εκμετσόγλου, Γεωργακόπουλοις, Καπαίτας, Χασάπης, Τσιχλιάς, λίμπερο ο Ρέππας (Σταμούλης, Τραχάνης, Κούγιας, Μπαϊλός).

