Ο Μακρόν σε Μητσοτάκη: Η Ελλάδα μοντέλο οικονομικής προόδου, η Γαλλία θα επενδύσει περισσότερα, ΒΙΝΤΕΟ

Κατά την τοποθέτησή του στο Ελληνογαλλικό επιχειρηματικό φόρουμ ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ανάδειξε την ιδιαίτερα θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας ανέδειξε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «μοντέλο οικονομικής προόδου» τα τελευταία χρόνια.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναγνώρισε τη σημαντική άνοδο των επενδύσεων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης. «Έχουμε δει πρόοδο, αλλά δεν βρισκόμαστε ακόμη στο επίπεδο που θα θέλαμε. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα», σημείωσε, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της παρουσίας των γαλλικών επιχειρήσεων στη χώρα μας.

Απευθυνόμενος μάλιστα στους Γάλλους επενδυτές που δεν βρίσκονται στην Ελλάδα τόνισε ότι η πρόσφατη εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup επισφραγίζει την μεγάλη πρόοδο της Ελλάδας στον οικονομικό τομέα.

Όπως υπογράμμισε, «πάνω από 200 γαλλικές επιχειρήσεις με περισσότερους από 17.000 εργαζόμενους βρίσκονται στην Ελλάδα, οι επενδύσεις εδώ και δέκα χρόνια συνεχώς αυξάνονται ξεπερνώντας τα 2 δισ ευρώ, ενώ σημαντική είναι και η συνεργασία στους τομείς της άμυνας, της τεχνητής νοημοσύνης, στις ψηφιακές υποδομές, στις ΑΠΕ με αιολικά πάρκα,… Όλες αυτές οι επενδύσεις, όλες αυτές οι επιτυχίες σηματοδοτούν αυτή την ανοδική πορεία και την επιβεβαιώνουν, αλλά δεν είμαστε στο επίπεδο των επενδύσεων που θα έπρεπε να έχουμε δεδομένης της ασφάλειας και της οικονομικής ιστορίας που ‘γράψαμε’ τα τελευταία χρόνια».

«Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά και σίγουρα πολλά περισσότερα απ’ όσα μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει», είπε χαρακτηριστικά.

Εκτός από το σαφές μήνυμα στις γαλλικές επιχειρήσεις για επενδύσεις στην Ελλάδα ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε και την έντονη υποστήριξη του στη δημιουργία του διαδρόμου IMEC μιλώντας μάλιστα για την απόλυτη ευθυγράμμιση των γεωστρταστηγικών συμφερόντων της Ελλάδας και της Γαλλίας.

Έχουμε ένα όραμα για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Ευρώπης να φτιάξουμε εταιρικές σχέσεις με άλλες χώρες. να φτιάξουμε μια «συμμαχία των ανεξαρτήτων» είπε και χαρακτήρισε τον IMEC που θα ξεκινά από την Ινδία και θα φτάνει έως τη Μασσαλία ως τον άξονα της συμμαχίας που θα δώσει στην Ευρώπη νέα σημαντικά επενδυτικά σχήματα.

«Ζήτω η φιλία Ελλάδας και Γαλλίας» ήταν το λόγια που χρησιμοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος κλείνοντας τον χαιρετισμό του στο ελληνογαλλικό επιχειρηματικό φόρουμ.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί «κλειδί» για τη διατήρηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο της συνεργασίας μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ σε μια περίοδο διαδοχικών κρίσεων και γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να κινηθεί με ταχύτητα και αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που αναδύονται μέσα από τις προκλήσεις. «Οι κρίσεις είναι πολλές, αλλά φέρνουν και ευκαιρίες – όχι όμως με αδράνεια και εφησυχασμό», υπογράμμισε, δίνοντας το στίγμα μιας πιο ενεργητικής ευρωπαϊκής στρατηγικής

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην καινοτομία, επισημαίνοντας ότι η ελληνογαλλική συνεργασία μπορεί να αποτελέσει πρότυπο. Η σύμπραξη Ελλάδας–Γαλλία, όπως σημείωσε, δεν περιορίζεται σε τυπικές συμφωνίες, αλλά εδράζεται σε βαθιές σχέσεις εκτίμησης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Στο πεδίο της άμυνας, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η συζήτηση για την ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική δεν είναι θεωρητική, αλλά συνιστά «γεωπολιτική αναγκαιότητα», καθώς οι απειλές γίνονται ολοένα και πιο απρόβλεπτες. Αναφέρθηκε, μάλιστα, σε κοινές πρωτοβουλίες με τη Γαλλία, όπως η ναυπήγηση σύγχρονων πλοίων, ως απτό παράδειγμα ευρωπαϊκής συνεργασίας στην πράξη.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη συλλογική της άμυνα, ενισχύοντας την αυτονομία της μέσα από κοινές επενδύσεις, ενότητα και αλληλεγγύη.

Στο οικονομικό πεδίο, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στη σημασία των επενδύσεων στην ενέργεια, τις υποδομές και την ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης υστερεί έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας, ιδίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Για την κάλυψη του επενδυτικού κενού, αναφέρθηκε σε προτάσεις για μείωση της γραφειοκρατίας, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και προώθηση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ελληνική πρόοδο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τονίζοντας ωστόσο ότι η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί και σταθερές πηγές βάσης, χαιρετίζοντας την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής συζήτησης για την πυρηνική ενέργεια.

Καταλήγοντας, επεσήμανε ότι Ελλάδα και Γαλλία παραμένουν πλήρως ευθυγραμμισμένες σε αυτή την κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια, στέλνοντας μήνυμα συνεργασίας και συνοχής σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων για την ήπειρο.

«Η Ελλάδα και η Γαλλία είναι ευθυγραμμισμένες σε αυτήν την προσπάθεια» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και σημείωσε: Πίσω από τα κείμενα και τις συμφωνίες με τη Γαλλία υπάρχει κάτι πολύ βαθύ. Υπάρχουν σχέσεις εκτίμησης και αγάπης Σας διαβεβαιώ ότι η Ελλάδα αγαπά τη Γαλλία».

Αναλυτικά η ομιλία Μητσοτάκη στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος:

«Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Υπουργοί και Βουλευτές, αγαπητά μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας, ευχαριστώ θερμά τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, κ. Πρόεδρε, αλλά και το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο για τη σημερινή συνάντηση.

Ευχαριστώ το Ίδρυμα Νιάρχος για την άψογη φιλοξενία και ευχαριστώ και όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση αυτού του πολύ σημαντικού Ελληνογαλλικού Οικονομικού Φόρουμ.

Οι συζητήσεις που προηγήθηκαν ήταν εξαιρετικά ουσιαστικές και γόνιμες, καλλιεργώντας ένα πραγματικό ουσιαστικό έδαφος για την περαιτέρω ανάπτυξη νέων συνεργασιών, αλλά και τη σύσφιξη των παραγωγικών δυνάμεων μεταξύ των δύο χωρών, για καινούργιες επενδύσεις και συμπράξεις. Με άλλα λόγια, για ένα ακόμα πιο φιλόδοξο κεφάλαιο στην ελληνογαλλική συμπόρευση, σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς.

Η φιλία μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας έχει, άλλωστε, θεμελιωθεί σε πανίσχυρες βάσεις, σε σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με ιστορικό βάθος, αλλά και σε μία κοινή ευρωπαϊκή συνείδηση, η οποία σφυρηλατήθηκε σε κρίσιμες στιγμές της ιστορίας, με τη γαλλική πολιτική σκέψη να αξιολογεί διαχρονικά τη χώρα μας ως αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής.

Δεν μπορώ να ξεχάσω, αγαπητέ Πρόεδρε, ότι η Ελλάδα βρέθηκε ως δέκατο μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας το 1981, επειδή επέμενε γι’ αυτό ο τότε Γάλλος Πρόεδρος Giscard d’Estaing, ξεπερνώντας τις τότε αντιδράσεις της Γερμανίας. Νομίζω ότι θα είμαστε πάντα ευγνώμονες γι’ αυτή την επιμονή του, η οποία ουσιαστικά άλλαξε τη μοίρα της σύγχρονης Ελλάδος.

Αλλά και η Ελλάδα αντιμετωπίζει πάντα τη Γαλλία ως έναν αναπόσπαστο στρατηγικό εταίρο, ως μία χώρα που ίσως κατανοεί καλύτερα από κάθε άλλη τη γεωπολιτική αλλά και την πολιτισμική σημασία της πατρίδος μου για την ήπειρό μας.

Και αυτή η ιστορική εγγύτητα, όπως είχαμε την ευκαιρία να επαναλάβουμε και σήμερα, βρήκε την πιο ισχυρή της έκφραση στη συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης που υπογράψαμε στο Παρίσι το 2021, λίγους μήνες πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, μια συμφωνία-ορόσημο, την αναβάθμιση της οποίας αποφασίσαμε σήμερα με τον Πρόεδρο Macron.

Θα έλεγα, λοιπόν, ότι τα δύο κράτη βρίσκονται σήμερα πιο κοντά από ποτέ, πολιτικά, στρατηγικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά. Θα έλεγα, μάλιστα, ότι αυτό το μοντέλο συνεργασίας αποτελεί ίσως το πιο προωθημένο σχήμα στρατηγικής σχέσης που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με οποιοδήποτε άλλο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νομίζω ότι πρόκειται για μια διαπίστωση η οποία έχει κρίσιμη αλλά έχει και επίκαιρη σημασία, καθώς ζούμε σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, σε μια εποχή αβεβαιότητας, ανταγωνισμών, σε μια εποχή μεγάλων τεχνολογικών ανατροπών και σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητες τις οποίες δεν είχαμε συνηθίσει τις τελευταίες δεκαετίες.

Τα ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει η Ευρώπη σε αυτό το περιβάλλον έχουν μια διάσταση καθοριστική για το μέλλον το δικό μας, για το μέλλον των επόμενων γενιών μας: για το πώς θα θωρακίσουμε την ασφάλειά μας, για το πώς θα ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, για το πώς θα προστατεύσουμε το κοινωνικό μας μοντέλο -και μην έχουμε καμία αμφιβολία, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι προϋπόθεση για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε αυτό το γενναιόδωρο κοινωνικό μοντέλο, το οποίο τελικά μας διακρίνει από άλλες περιοχές του πλανήτη-, πώς θα βρεθούμε στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Και η δική μου, η δική μας απάντηση στα παραπάνω είναι ότι η ελληνογαλλική συνεργασία μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά ως ένα πρότυπο για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε συνολικά η Ευρώπη να κινηθεί: με στρατηγική σκέψη αλλά και με συγκεκριμένες πρακτικές αποφάσεις, με μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία και με περισσότερες κοινές επενδύσεις, με ισχυρότερη αμυντική συνεργασία, με ενιαία βιομηχανική πολιτική, αλλά πάνω απ’ όλα με ενότητα και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης.

Γιατί, πράγματι, οι κρίσεις που αντιμετωπίζουμε μπορεί να είναι πολλές, αλλά μέσα από αυτές αναδύονται και πολλές νέες ευκαιρίες. Η απάντηση σε αυτές τις κρίσεις αλλά και στις εκκολαπτόμενες ευκαιρίες δεν μπορεί να είναι ούτε η αδράνεια και σίγουρα δεν μπορεί να είναι ούτε ο κατακερματισμός. Αντίθετα, πρέπει να είναι η κοινή δράση, βήμα-βήμα, με επιμονή, με αίσθηση κοινού σκοπού.

Έχοντας πια περάσει με τον Γάλλο Πρόεδρο πολλές ώρες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο -είμαστε πια και οι δύο από τους εμπειρότερους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο- ξέρουμε ότι η Ευρώπη δεν κινείται πάντα με τους ρυθμούς που θέλουμε. Αλλά όταν καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις, τα τελευταία χρόνια στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, γιατί, όπως έλεγε και ο Robert Schuman: «η Ευρώπη σφυρηλατήθηκε μέσα από τις κρίσεις και τελικά είναι το προϊόν της απάντησης που έδωσε σε αυτές τις κρίσεις».

Αυτή την αλληλεγγύη ακριβώς καλούμαστε να την κάνουμε πράξη σήμερα. Την είδαμε, εξάλλου, να εκφράζεται έμπρακτα όταν μαζί με τον Γάλλο Πρόεδρο βρεθήκαμε πριν από λίγες εβδομάδες στην Κύπρο, η οποία δέχθηκε επίθεση κατά του εδάφους της από τη Χεζμπολάχ. Στείλαμε με αυτόν τον τρόπο ένα μήνυμα στήριξης και ασφάλειας της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ένα ανάλογο μήνυμα καλούμαστε να δώσουμε τώρα και στην οικονομία, επενδύοντας στην ενέργεια, την τεχνολογία, την καινοτομία, την άμυνα, τη ναυτιλία, σε όλο το φάσμα των υποδομών. Μια πρόκληση, μάλιστα, στην οποία είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθεί θετικά η επιχειρηματική κοινότητα και των δύο χωρών και ευχαριστώ τον Γάλλο Πρόεδρο που συνοδεύεται από μια πολύ σημαντική αποστολή επιχειρήσεων που ήδη επενδύουν στην Ελλάδα ή έχουν πρόθεση να επενδύσουν στην πατρίδα μας.

Μιλώντας πιο συγκεκριμένα, θα έλεγα ότι η συζήτηση για την ευρωπαϊκή άμυνα δεν είναι πια μια θεωρητική συζήτηση για το μέλλον. Είναι μια άμεση γεωπολιτική αναγκαιότητα. Και αυτό γιατί για πολλές δεκαετίες η ήπειρός μας αντιμετώπισε την ασφάλειά της πρωτίστως μέσα από τη σύνδεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, οι καιροί αλλάζουν, οι απειλές πολλαπλασιάζονται, γίνονται πιο απρόβλεπτες.

Και θα έλεγα ότι οι δύο χώρες μας βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή εδώ και χρόνια με τη συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία. Και όταν βρεθήκαμε μαζί σήμερα το πρωί στη φρεγάτα «Κίμων», σκεφτόμουν ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο πετύχαμε το 2021 ήταν να κάνουμε πράξη την κοινή ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία πριν αυτή θεσμοθετηθεί από ευρωπαϊκούς κανόνες.

Σκεφτείτε ότι ναυπηγούμε μαζί με τη Γαλλία οκτώ πλοία τα οποία είναι πρακτικά σχεδόν τα ίδια, με οικονομίες κλίμακος, με συμμετοχή των ελληνικών ναυπηγείων -μια συμμετοχή που προσδοκούμε ότι συν τω χρόνω θα αυξάνεται-, με διαλειτουργικότητα, με δυνατότητα να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον στη διαρκή αναβάθμιση αυτών των εξαιρετικά σύνθετων πλατφορμών πλοίων επιφανείας.

Γι’ αυτή την κατεύθυνση Ελλάδα και Γαλλία μιλούν εδώ και χρόνια και χαιρόμαστε που τώρα είναι πολύ περισσότερες οι χώρες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που ασπάζονται αυτή τη λογική.

Με τον Πρόεδρο Macron, μάλιστα, πρόσφατα να θέτει τολμηρά το ζήτημα της πυρηνικής αποτροπής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μία προωθημένη αμυντική συνεργασία κρατών, στην οποία ενδιαφέρεται να συμμετέχει και η πατρίδα μας, με ακριβώς το ίδιο πνεύμα: να αποκτήσουμε ως Ευρώπη μεγαλύτερη στρατηγική αυτοπεποίθηση, αλλά και μεγαλύτερη ευθύνη για τη συλλογική μας άμυνα.

Όλοι αυτοί είναι προβληματισμοί που ανιχνεύονται ήδη στην αμυντική συμφωνία του 2021, η οποία υπήρξε κατά κάποιον τρόπο ένας πρόδρομος των σημερινών εξελίξεων. Γιατί όσα μας απασχολούν τώρα, στρατηγική σύγκλιση, κοινές ασκήσεις, συμπαραγωγή, ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας ή ακόμα και η εφαρμογή στην πράξη της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής, άρθρο 42, παρ. 7 της ευρωπαϊκής συνθήκης, αποτυπώνονται όλα αυτά σε αυτή την ήδη σημαντική συμφωνία.

Κυρίες και κύριοι, η ελληνογαλλική συνεργασία πρέπει να προχωρήσει και προχωράει και πέραν από την παραδοσιακή σχέση προμηθευτή – αγοραστή, σε μία λογική πια ουσιαστικής συμπαραγωγής. Μία διαδικασία η οποία θα συνδέσει το ελληνικό και το γαλλικό οικοσύστημα σε πολλά διαφορετικά επίπεδα.

Διότι σήμερα μπορεί να επισκεφθήκαμε ένα υπερσύγχρονο πλοίο, γνωρίζουμε όμως ότι το θέατρο των επιχειρήσεων αλλάζει ταχύτατα. Η έμφασή μας πρέπει να στραφεί πολύ περισσότερο σε τομείς αιχμής, όπως η κυβερνοάμυνα, τα μη επανδρωμένα συστήματα, η άμυνα απέναντι στα μη επανδρωμένα συστήματα. Η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία έχει αναπτύξει ένα καινοτόμο σύστημα το οποίο τοποθετείται ήδη στα πλοία του ελληνικού Ναυτικού. Αναφέρομαι στο σύστημα «Κένταυρος», το οποίο έχει αποδείξει στο επιχειρησιακό πεδίο τη δυνατότητά του.

Οι ελληνικές εταιρείες startup αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή πολλές προκλήσεις και δρομολογούν και αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα. Το ίδιο συμβαίνει και στη Γαλλία και νομίζω ότι η μεγάλη μας πρόκληση είναι ακριβώς πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε τη σύζευξη μεταξύ αυτών των δύο οικοσυστημάτων, με το ελληνικό και το γαλλικό Δημόσιο να μπορούν ενδεχομένως να είναι πρώτα στην προμήθεια καινοτόμων συστημάτων, τα οποία στη συνέχεια θα μπορούν να πωληθούν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Αλλά, βέβαια, εκτός από τη στρατηγική αυτονομία, είμαστε εδώ για να μιλήσουμε και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Είναι μία προτεραιότητα η οποία γίνεται αναγκαιότητα, αν σκεφτούμε ότι, δυστυχώς, η Ευρώπη μένει πίσω και σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε σχέση με την Κίνα σε ζητήματα ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας, σε ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης. Είναι πια μία απαίτηση να μπορούμε να κινηθούμε πιο γρήγορα και πιο τολμηρά, σε πολλούς τομείς.

Έχετε κάνει, κ. Πρόεδρε, πραγματικά εντυπωσιακά βήματα στο οικοσύστημα της καινοτομίας. Η Γαλλία είναι στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών πρωταθλητών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και ακριβώς αυτή η σύνδεση των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων με τις επιχειρήσεις της Γαλλίας, νομίζω ότι μπορεί να γεννήσει πολλές και διαφορετικές ευκαιρίες: ευκαιρίες ανάπτυξης, ευκαιρίες δημιουργίας πολλών καλοπληρωμένων νέων θέσεων εργασίας.

Και βέβαια, να κλείσω με μία ακόμα σημαντική κοινή προτεραιότητα, η οποία αφορά τη χρηματοδότηση των πολύ φιλόδοξων προθέσεων τις οποίες η Ευρώπη έχει αναπτύξει, είτε μιλάμε για το επίπεδο της άμυνας είτε μιλάμε για το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας είτε μιλάμε για το επίπεδο της κλιματικής κρίσης.

Η διάγνωση, αγαπητέ Emmanuel, έχει γίνει από όλους μας, έγινε πρώτα απ’ όλα από τον Mario Draghi και τον Enrico Letta, στις πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες τις οποίες έκαναν.

Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε λιγότερη γραφειοκρατία και ένα απλούστερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Ξέρουμε, αγαπητέ Πρόεδρε του Eurogroup, ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατόν την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Ξέρουμε ότι πρέπει να επενδύσουμε, κ. Πρόεδρε του ΣΕΒ, στο ανθρώπινο δυναμικό μας και να αξιολογήσουμε πια πώς η εκπαίδευση και η κατάρτιση συνδέονται με τις ραγδαίες αλλαγές οι οποίες θα γίνουν στην αγορά εργασίας, όπου πολλές δουλειές δεν θα υπάρχουν σε κάποια χρόνια από τώρα, αλλά πολλές καινούργιες θα δημιουργηθούν.

Και ξέρουμε επίσης, αγαπητέ κ. Υπουργέ Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ότι πρέπει να κάνουμε πραγματικά βήματα ώστε να αποκτήσουμε επιτέλους μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, στην οποία από τη μία θα πρωταγωνιστούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από την άλλη θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι διαθέτουμε αρκετή σταθερή ενέργεια να καλύψει τα όποια κενά προκύπτουν από το γεγονός ότι δεν φυσάει πάντα και δεν έχει κάθε μέρα λιακάδα.

Αγαπητέ Emmanuel, σήμερα που μιλάμε η χώρα μας είναι από τους πρωταγωνιστές στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σήμερα μπορεί να έχουμε και αρνητικές τιμές κάποιες ώρες της ημέρας, ακριβώς γιατί επενδύσαμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έχουμε πολύ χαμηλότερες τιμές ενέργειας από τους γείτονές μας και γίναμε από εισαγωγείς ενέργειας, εξαγωγείς.

Από την άλλη, όμως, γνωρίζουμε καλά ότι πάντα θα απαιτείται ενέργεια βάσης. Γι’ αυτό και χαιρετίζω την πρωτοβουλία την οποία αναλάβατε, να δώσετε μια καινούργια ώθηση στην πυρηνική βιομηχανία της Ευρώπης, στην οποία η Γαλλία πρωταγωνιστεί. Όλες αυτές, λοιπόν, είναι συζητήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, και πρέπει να γίνουν με ειλικρίνεια και με θάρρος.

Κλείνοντας, αυτό το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι η Ελλάδα και η Γαλλία, η Γαλλία και η Ελλάδα, είναι απολύτως ευθυγραμμισμένες σε αυτή την προσπάθεια.

Και είναι πραγματικά μεγάλη η χαρά μου να υποδέχομαι σήμερα τον Πρόεδρο Macron στην Αθήνα, σε μια πολύ σημαντική επίσκεψη, μαζί με την αποστολή του, όχι μόνο για να υπογράψουμε τις σημαντικές συμφωνίες τις οποίες υπογράψαμε, αλλά για να επιβεβαιώσουμε ότι πίσω από τα κείμενα, πίσω από τις στρατηγικές συμφωνίες, υπάρχει κάτι πιο βαθύ, το οποίο νομίζω ότι περιγράψατε με πολύ γλαφυρό τρόπο, αγαπητέ κ. Πρόεδρε, στη χθεσινή σας ομιλία στο Προεδρικό Μέγαρο: υπάρχουν σχέσεις εκτίμησης αλλά και αγάπης μεταξύ των λαών μας.

Και, όπως είπατε χθες, ότι η Γαλλία αγαπάει την Ελλάδα, σας διαβεβαιώνω ότι με τον ίδιο τρόπο και η Ελλάδα αγαπά τη Γαλλία.

Καλώς ήρθατε και πάλι στην πατρίδα μας».

