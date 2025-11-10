Ο Μακρόν υποδέχεται τον Αμπάς, τι σημαίνει αυτό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την περασμένη Πέμπτη ότι μια διεθνής δύναμη θα αναπτυχθεί στη Γάζα «πολύ σύντομα» και αναμένονται εξελίξεις

10 Νοέ. 2025 12:40
Pelop News

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχτεί αύριο Τρίτη στο Παρίσι τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, για να συζητήσουν την «πλήρη εφαρμογή» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ανέφερε σήμερα η γαλλική προεδρία σε ανακοίνωσή της.

Η δήλωση αναφέρεται στον Μαχμούντ Αμπάς ως «πρόεδρο του κράτους της Παλαιστίνης», καθώς η Γαλλία αναγνώρισε επίσημα το παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Αυτή η συνάντηση αποτελεί συνέχεια της αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης από τη Γαλλία και των συνεχιζόμενων εργασιών για την εφαρμογή ενός σχεδίου ειρήνης και ασφάλειας για όλους στη Μέση Ανατολή», δήλωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Οι δύο ηγέτες «θα συζητήσουν τα επόμενα βήματα του ειρηνευτικού σχεδίου, ιδίως στους τομείς της ασφάλειας, της διακυβέρνησης και της ανοικοδόμησης, σε συνεργασία με Άραβες και διεθνείς εταίρους, προκειμένου να προετοιμαστούν για το μέλλον», πρόσθεσε η δήλωση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την περασμένη Πέμπτη ότι μια διεθνής δύναμη θα αναπτυχθεί στη Γάζα «πολύ σύντομα», την επόμενη μέρα μετά την ανακοίνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενός σχεδίου ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με στόχο την υποστήριξη των ειρηνευτικών προσπαθειών.
