«Ο Μέγας Αλέξανδρος»: Διακρίσεις στο Πανελλήνιο Κύπελλο Ξίφους Ασκήσεως, ΦΩΤΟ

Η Αλκμήνη κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση την πρώτη θέση, δείχνοντας σταθερότητα, ωριμότητα και υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης για την ηλικία της

28 Νοέ. 2025 21:15
Pelop News

Το περασμένο σαββατοκύριακο Αχαϊκός Σύλλογος Ξιφασκίας «Ο Μέγας Αλέξανδρος» συμμετείχε στο Πανελλήνιο Κύπελλο Ξίφους Ασκήσεως που διεξήχθη στη Κέρκυρα, με τέσσερις αθλητές να εκπροσωπούν τον Αχαϊκό Σύλλογο σε διαφορετικές κατηγορίες. Η παρουσία τους ήταν ιδιαίτερα θετική, τόσο σε επίπεδο αποτελεσμάτων όσο και σε επίπεδο αγωνιστικής διάθεσης και αθλητικού ήθους.

Μαραγκού Αλκμήνη – 1η θέση στην κατηγορία U10
Η Αλκμήνη κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση την πρώτη θέση, δείχνοντας σταθερότητα, ωριμότητα και υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης για την ηλικία της.

Ζαφείρης Χρήστος – 7 ετών, κατηγορία U10
Στην πρώτη επίσημη αγωνιστική του εμφάνιση, μόλις δύο μήνες μετά την έναρξη της προπόνησής του, κατάφερε να σημειώσει την πρώτη του νίκη, επιδεικνύοντας θάρρος και αγωνιστική διάθεση.

Σταυρίνα Κωστοπούλου – 7 ετών, κατηγορία U10
Κι εκείνη συμμετείχε για πρώτη φορά σε επίσημους αγώνες και κατέγραψε την πρώτη της νίκη, δείχνοντας προσήλωση και ενθουσιασμό για το άθλημα.

Ηλιάννα Βέρα – 10 ετών, κατηγορία U13
Η Ηλιάννα αγωνίστηκε φέτος για πρώτη φορά στην κατηγορία U13, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επίπεδο. Κατέκτησε την 7η θέση και, παρά τις δυσκολίες, επέδειξε επιμονή και αγωνιστικότητα, στοιχεία που αποτελούν σημαντική βάση για τη μελλοντική της εξέλιξη.

Ο προπονητής των αθλητών, Λεβαντίδης Αλέξανδρος, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι για κάθε τους βήμα μέσα στις πίστες αλλά και για τη χαρά με την οποία ζουν την ξιφασκία. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την προσπάθεια όλων, τον χαρακτήρα τους και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν τις αγωνιστικές απαιτήσεις».

