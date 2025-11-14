Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για την καταδίωξη και τραυματισμό αστυνομικών στον Αγιο Δημήτριο

«Το αυτοκίνητο ανήκει σε Ρομά. Θα τους συλλάβουμε», δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

14 Νοέ. 2025 9:25
Pelop News

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με αφορμή το περιστατικό καταδίωξης και ανταλλαγής πυρών μεταξύ αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ και δραστών σε περιοχή της Αττικής, προχώρησε σε αυστηρές δηλώσεις, τονίζοντας την ανάγκη για αποφασιστική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στους καταυλισμούς Ρομά.

Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο, παρασύρθηκαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, τρεις τραυματίες

Όπως ανέφερε, από την Παρασκευή 14/11/2025 θα ξεκινήσουν στοχευμένες επιχειρήσεις με συμμετοχή 120 αστυνομικών σε περιοχές όπως ο Ασπρόπυργος, με στόχο τον περιορισμό των φαινομένων παραβατικότητας.

«Έτρεξαν 4 παιδιά της ΔΙΑΣ. Έφτασαν εκεί τους καταδίωξαν, οι δράστες έφυγαν, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τα λάστιχα. Τους εμβόλισαν. Έχουν τραυματιστεί, ευτυχώς ελαφρά. Το αυτοκίνητο ανήκει σε Ρομά. Θα τους συλλάβουμε».

Το θέμα είναι γιατί να υπάρχουν αυτοί οι παραβατικοί άνθρωποι τόσο συστηματικά. Ναρκωτικά κλοπές διαρρήξεις πρέπει να τελειώσουν. Αύριο Παρασκευή μπαίνουν 120 αστυνομικοί σε καταυλισμούς Ρομά στην Αθήνα, όπως στον Ασπρόπυργο. Έτσι θα μπορέσουμε να περιορίσουμε το κακό

Από την ώρα που επέστρεψα στο υπουργείο ακούω διαρκώς το ίδιο πρόβλημα. Δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια μου. Κακώς κλείναμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας».

