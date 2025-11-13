Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο, παρασύρθηκαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, τρεις τραυματίες

Σοβαρό επεισόδιο με παράσυρση αστυνομικών και πυροβολισμούς σημειώθηκε σήμερα (13/11/2025) στον Άγιο Δημήτριο.

«Εγκέφαλος» διεθνούς δικτύου κυβερνοεπιθέσεων πιάστηκε στην Ελλάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα συνέβησαν, όταν άγνωστος κάλεσε στις Αρχές και ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μία διάρρηξη σε σπίτι στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ. Με το που έφθασαν, είδαν τους δράστες να βγαίνουν από τον χώρο. Στη θεά τους οι δράστες μπήκαν γρήγορα μέσα σε ένα όχημα και, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, συγκρούστηκαν με δύο μηχανές της ΔΙΑΣ, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό τριών αστυνομικών.

Τότε, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τρεις φορές στα λάστιχα του οχήματος, ωστόσο οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν. Ακολούθησαν αναζητήσεις και, λίγο αργότερα, το όχημα εντοπίστηκε στη Δάφνη. Οι δράστες, μάλλον τέσσερα άτομα Ρομά, αναζητούνται.

