Ο νέος κύκλος του Αλέξη Τσίπρα: Το βιβλίο, οι περιοδείες και το παρασκήνιο για το νέο κόμμα

Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να αποχωρήσει από τη Βουλή ήταν το πρώτο βήμα μιας μεθοδικής επανεκκίνησης που σχεδιάζει προσεκτικά εδώ και μήνες.

Πλέον, απελευθερωμένος από τους περιορισμούς του ΣΥΡΙΖΑ και χωρίς θεσμικούς φραγμούς, ο πρώην πρωθυπουργός κινείται με πλήρη αυτονομία, ρίχνοντας το βάρος στο νέο πολιτικό του σχέδιο και στην προετοιμασία του κόμματος που θα ιδρύσει το 2026.

ΣΥΡΙΖΑ: Παραίτηση Τσίπρα από βουλευτής, το βίντεο της ανακοίνωσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του βιβλίου του, πιθανότατα στις αρχές του καλοκαιριού του 2026. Ήδη έχει αρχίσει να διαμορφώνεται ο βασικός πυρήνας συνεργατών, με πρόσωπα τεχνοκρατικού προφίλ, νέους επιστήμονες αλλά και στελέχη που προέρχονται από την περίοδο της διακυβέρνησής του. Στόχος του είναι ένα κόμμα σύγχρονο, κοινωνικά ριζοσπαστικό, αλλά όχι κομματικά εγκλωβισμένο.

Το βιβλίο ως πρόλογος του νέου εγχειρήματος

Η περιοδεία για την παρουσίαση του νέου του βιβλίου, που θα ξεκινήσει στα τέλη Νοεμβρίου, αποτελεί στην ουσία τον προπομπό του νέου κόμματος. Ο Τσίπρας σκοπεύει να ταξιδέψει σε μεγάλες πόλεις —Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα— και να συναντηθεί με φορείς, αυτοδιοικητικούς, πανεπιστημιακούς και κοινωνικά δίκτυα, θέλοντας να «ακούσει την κοινωνία» πριν μιλήσει πολιτικά.

Το βιβλίο, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του, θα λειτουργήσει ως πολιτικό μανιφέστο. Περιλαμβάνει αναφορές στην περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αυτοκριτική για κρίσιμες επιλογές, αλλά και σαφείς αιχμές προς πρώην συντρόφους του. Για αυτό και —όπως παραδέχονται άνθρωποι του περιβάλλοντός του— επιθυμούσε να μην έχει πλέον «θεσμικές δεσμεύσεις» που θα τον περιόριζαν σε απαντήσεις ή δημόσιες τοποθετήσεις.

Οι ισορροπίες και τα πρόσωπα

Στο νέο πολιτικό του σχέδιο, ο Αλέξης Τσίπρας σκοπεύει να κινηθεί με συνδυασμό παλιών και νέων δυνάμεων. Δεν αποκλείει πρόσωπα από τον ΣΥΡΙΖΑ που διατηρούν καλή σχέση μαζί του, ωστόσο το βάρος θα πέσει σε νέες γενιές στελεχών, τεχνοκρατών και κοινωνικών εκπροσώπων, που δεν έχουν φθαρεί πολιτικά.

Το Ινστιτούτο που δημιουργεί, θα αποτελέσει τον «προθάλαμο» του κόμματος — έναν χώρο πολιτικού διαλόγου, έρευνας και ιδεολογικής ζύμωσης. Μέσω αυτού, ο Τσίπρας επιδιώκει να διαμορφώσει τη βάση του νέου πολιτικού αφηγήματος, μακριά από τις εσωκομματικές τριβές της Κουμουνδούρου.

Το χρονοδιάγραμμα και οι επόμενες κινήσεις

Οι πρώτες επίσημες παρουσιάσεις του βιβλίου θα ξεκινήσουν στα τέλη Νοεμβρίου, ενώ οι περιοδείες θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα έως την άνοιξη του 2026, με κεντρικό σύνθημα «να ξαναμιλήσουμε με την κοινωνία». Μέσα από αυτές τις συναντήσεις θα «τεσταριστούν» πρόσωπα και δίκτυα που θα στελεχώσουν τον νέο φορέα.

Το κόμμα, σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, θα ανακοινωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, λίγο πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές. Οι συνεργάτες του τονίζουν ότι δεν πρόκειται για κλασικό πολιτικό κόμμα, αλλά για ένα κίνημα “από τα κάτω”, με έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών και στον διάλογο με την κοινωνία.

Το μήνυμα του Τσίπρα

«Εγκαταλείπω την ασφάλεια των εδράνων και επιστρέφω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης», είπε ο ίδιος, επιμένοντας ότι το νέο του βήμα δεν θα είναι προσωπικό, αλλά συλλογικό και κοινωνικά γειωμένο.

Η παραίτησή του, λοιπόν, δεν ήταν το τέλος — αλλά το ξεκίνημα ενός σχεδίου που ετοιμάζεται εδώ και μήνες, με στόχο να επαναφέρει στο προσκήνιο το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη και συμμετοχική πολιτική.

