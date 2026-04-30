Ο Νικόλας Φαραντούρης στο ΠΑΣΟΚ: Συμπόρευση με αιχμή τη «διαφάνεια και πολιτική αλλαγή»

Νέα πολιτική κίνηση καταγράφεται στο σκηνικό της Κεντροαριστεράς, καθώς ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ. Η εξέλιξη επισημοποιείται την Πέμπτη 30 Απριλίου, με συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή.

Ο Νικόλας Φαραντούρης στο ΠΑΣΟΚ: Συμπόρευση με αιχμή τη «διαφάνεια και πολιτική αλλαγή»
30 Απρ. 2026 11:00
Pelop News

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, που προέρχεται πολιτικά από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ένα ακόμη στοιχείο στις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Την απόφασή του γνωστοποίησε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, όπου έδωσε και το πολιτικό στίγμα της επιλογής του.

Ο ίδιος δήλωσε ότι «ενώνει τη φωνή του για διαφάνεια και πολιτική αλλαγή», υιοθετώντας παράλληλα το πολιτικό σύνθημα που έχει θέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε πως σε αυτό το προσκλητήριο, όπως το περιέγραψε, δεν πρέπει να λείψει κανείς, δείχνοντας ότι βλέπει τη νέα του στάση ως μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής συσπείρωσης.

Ο Νικόλας Φαραντούρης ανέφερε ακόμη ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί, κατά την εκτίμησή του, τον μοναδικό συγκροτημένο πόλο που μπορεί να εγγυηθεί πολιτική δυναμική με κυβερνητικό πρόγραμμα, οργανωμένη δομή, κομματικά όργανα και σαφή στρατηγικό στόχο ενόψει της κάλπης. Με αυτή τη φράση επιχείρησε να εξηγήσει γιατί θεωρεί ότι η συμπόρευσή του με τη Χαριλάου Τρικούπη έχει ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο και όχι απλώς συμβολικό χαρακτήρα.

Η κίνηση αυτή αποκτά άμεση πολιτική συνέχεια, καθώς, σύμφωνα με ενημέρωση που δημοσιεύθηκε σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόκειται να συναντηθεί με τον ευρωβουλευτή στις 17:30 στη Βουλή. Η συνάντηση θεωρείται ότι θα δώσει και τον πιο επίσημο τόνο στη νέα πολιτική συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών.

