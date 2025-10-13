Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Τελ Αβίβ ΒΙΝΤΕΟ

Η Χαμάς σε λίγο απελευθερώνει και τους υπόλοιπους  13 όμηρους

13 Οκτ. 2025 10:15
Στο Ισραήλ βρίσκεται εδώ και λίγα λεπτά ο  Ντόναλντ Τραμπ τον οποίο θα υποδεχτεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με τη συζυγό του, η κόρη του Ιβάνκα Τραμπ και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ.

Η Χαμάς απελευθέρωσε ήδη επτά ομήρους και σε λίγο απελευθερώνονται οι υπόλοιποι 13 όμηροι.

Ο  Ντόναλντ Τραμπ κατέβηκε από το Air Force One με υψωμένη τη γροθιά του λέγοντας «ευχαριστώ» στα αγγλικά προς όσους ήταν στην επιτροπή υποδοχής, ενώ σε λίγο θα συναντηθεί και με ομήρους.
