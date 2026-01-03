Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 5ο Super Cup της ιστορίας του – Κέρδισε τον μαχητικό ΟΦΗ στην Κρήτη

Την κατάκτηση του 5ου Σούπερ Καπ της ιστορίας του πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος με γκολ των Ταρέμι, Καλογερόπουλου και Γιαζίτσι στην παράταση νίκησε με 3-0 τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει οι οπαδοί των δύο ομάδων ήταν ιδανική, δεν ήταν όμως έτσι και οι καιρικές συνθήκες καθώς ο δυνατός αέρας έβαζε δύσκολα και στις δύο ομάδες. Οι «ερυθρόλευκοι», πάντως, προσπάθησαν να πιέσουν τους Κρητικούς μετά το πρώτο 15λεπτο και τους έκλεισαν στο μισό γήπεδο, έχοντας στο 21′ την πρώτη προσπάθειά τους με το πλασέ του Τσικίνιο που μπλόκαρε ο Χριστογεώργος.

Λίγα λεπτά μετά, στο 24′, η ομάδα του Χρήστου Κόντη βγήκε μπροστά και είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Σαλσέδο που έκανε την προβολή από κοντά μετά το γύρισμα του Χατζηθεοδωρίδη από αριστερά, ο Τζολάκης όμως απέκρουσε με το πόδι και κράτησε το 0-0. Ήταν μια φάση που έκανε έξαλλο τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος δεν ήταν ικανοποιημένος με όσα έβλεπε.

Στο 29′ ήταν η σειρά των Πειραιωτών να απειλήσουν με το γυριστό του Μπιανκόν αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε ενώ στο 34′ ο Ταρέμι με προβολή, μετά την εκτέλεση φάουλ από τον Ροντινέι, δεν βρήκε στόχο… Αυτό το έκανε ο Μουζακίτης στο 36′ με σουτ, το γκολ όμως δεν μέτρησε, σε μια φάση στην οποία ο Ταρέμι πήγε για το ανάποδο ψαλιδάκι σε μια διεκδίκηση με τον Μπόρχα και στη συνέχεια η μπάλα φάνηκε να βρίσκει στο χέρι του Ποντένσε.

Το πρώτο ημίχρονο, επομένως, ολοκληρώθηκε με το 0-0 να παραμένει και το δεύτερο άρχισε με τους προπονητές να μην κάνουν κάποια αλλαγή και τους «ερυθρόλευκους» να προσπαθούν να βρουν ρυθμό, χωρίς όμως να τα καταφέρνουν. Στο 60′, πάντως, έγιναν επικίνδυνοι με την προβολή του Ταρέμι μετά το γέμισμα του Μουζακίτη αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε ενώ αντέδρασε σωστά και στο 63′ σε επικίνδυνο γύρισμα του Ζέλσον.

Στο 68′ ο Κόντης έκανε τις πρώτες αλλαγές βάζοντας Μπαΐνοβιτς και Φούντα αντί των Χατζηθεοδωρίδη και Σενγκέλια και στο 72′ οι Πειραιώτες είχαν ευκαιρία με τον Ζέλσον αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε και κράτησε το 0-0. Ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού και πίεζε, ο ΟΦΗ όμως κατάφερε να γίνει απειλητικός δύο φορές στην κόντρα.

Στο 85′ ο Θεοδοσουλάκης βρέθηκε απέναντι από τον Τζολάκη αλλά ο τερματοφύλακας των «ερυθρόλευκων» αντέδρασε σωστά ενώ δύο λεπτά μετά το δυνατό σουτ του Φούντα έφυγε άουτ. Δύο φάσεις που υπενθύμισαν ότι οι Κρητικοί μπορούσαν να γίνουν επικίνδυνοι, με τον Μεντιλίμπαρ να κάνει στο 89′ την πρώτη του αλλαγή, η οποία ήταν και αναγκαστική: Έξω ο τραυματίας Μπιανκόν, μέσα ο Καλογερόπουλος.

Το ματς έφτασε τελικά στην παράταση, με τον Ζέλσον Μαρτίνς να σκοράρει στο 90+10′ και τον διαιτητή και το VAR να ακυρώνουν το γκολ, για οφσάιντ του Γιάρεμτσουκ, που είχε την ασίστ.

Ελάχιστα μετά την έναρξη της παράτασης, ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Στο 93′ και μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Κωστούλας πήγε με τον αγκώνα σε μονομαχία με τον Καλογερόπουλο και ο Τσακαλίδης έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Ταρέμι εκτέλεσε το πέναλτι και νίκησε τον Χριστογεώργο για το 1-0.

Έχοντας πλέον την ψυχολογία με το μέρος του, ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε τα υπόλοιπα λεπτά της παράτασης και έφτασε σε δυο ακόμα γκολ, στο δεύτερο μέρος του έξτρα χρόνου. Στο 107′ ο Μουζακίτης εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά, άστοχη έξοδος του Χριστογεώργου, με τον Καλογερόπουλου να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά.

Στο τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 113′. Τρία λεπτά μετά από την είσοδό του στον αγώνα, ο Γιαζίτζι ελίχθηκε πανέμορφα και εκτέλεσε τον Χριστογεώργο.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγα, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο (93′ Γιάρεμτσουκ), Ζέλσον, Ποντένσε, Ταρέμι.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Γκονθάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χατζηθεοδωρίδης (68′ Μπαΐνοβιτς), Σενγκέλια (68′ Φούντας), Σαλσέδο, Νους (84′ Θεοδοσουλάκης).

