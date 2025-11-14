Ο Ολυμπιακός Πατρών τιμήθηκε για τα 100 του χρόνια από τον Κώστα Πελετίδη

Ο ιστορικός Ολυμπιακός Πατρών, που ιδρύθηκε από πρόσφυγες που ήρθαν στην πόλη μας το 1922 από την Σμύρνη, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του Πατραϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, τίμησε σήμερα το μεσημέρι σε ειδική εκδήλωση στο Δημαρχείο τον Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο (Α.Π.Σ.) Ολυμπιακός Πατρών, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυσή του.

Ο ιστορικός Ολυμπιακός Πατρών, που ιδρύθηκε από πρόσφυγες που ήρθαν στην πόλη μας το 1922 από την Σμύρνη, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του Πατραϊκού ποδοσφαίρου.

Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο Πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Κωνσταντίνος Καλπουζάνης, ενώ από την πλευρά της η ομάδα προσέφερε σε κορνίζα μια μπλούζα της ομάδας, ενώ εμφανώς συγκινημένοι όλοι, φωτογραφήθηκαν με την πρώτη σημαία της ομάδας, από το 1925, που πλέον είναι ένα από τα κειμήλια του Ολυμπιακού Πατρών.

Στην εκδήλωση, η παρουσία των παλαιμάχων ποδοσφαιριστών, Κωνσταντίνου Γερμενή, Κωνσταντίνου Τσάμη και Ιωάννη Φορτώση, προκάλεσε έντονη συγκίνηση.

Παρόντες ήταν ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος, ο Γ.Γ. του Αθλητικού Συλλόγου Απόστολος Καλαντζής, τα μέλη, Ιωάννης Αθανασίου και Ευάγγελος Γερογιάννης και οι εμβληματικοί παράγοντες του Ολυμπιακού Πατρών, Γεώργιος Φλογεράς, Αλέξιος Μπακαφούκας και Νίκος Συναδινός, οι οποίοι είναι επίτιμα μέλη του Συλλόγου.

Ο Δήμαρχος ευχήθηκε σε όλους τους ανθρώπους της ομάδας: «Να έχετε υγεία, δύναμη και χαρές! Συνεχίστε, όπως μέχρι σήμερα, αφού και τώρα διδάσκετε. Παίξατε μπάλα, ήσασταν μαχητικοί, αλλά και τώρα μπορείτε να τα κάνετε όλα αυτά. Τα έχουν ανάγκη τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και πρέπει να είμαστε δίπλα τους με αξίες».

Ο Αντιδήμαρχος από την πλευρά του, μίλησε για τον Ολυμπιακό Πατρών, τονίζοντας: «Δεν είναι απλά μια ομάδα, είναι ένας αθλητικός Σύλλογος που ιδρύθηκε από Σμυρνιώτες μετανάστες και πέρα από το γεγονός ότι συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του αθλητισμού της πόλης και έβγαλε μεγάλους ποδοσφαιριστές, αναδείχθηκε σε έναν από τους πιο σπουδαίους χώρους αστικής κοινωνικότητας της Πάτρας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ομαλή ένταξη των Μικρασιατών στον κοινωνικό ιστό της πόλης».

Στην συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το Ψηφιακό Κέντρο Οπτικοακουστικής Κληρονομιάς, που δημιουργείται στο Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο της Πάτρας και στο οποίο ο Αθλητισμός της πόλης και η ομάδα του Ολυμπιακού Πατρών, θα έχουν την δική τους θέση.

