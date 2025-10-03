O Π. Σακελλαρόπουλος συμμετείχε στην εκδήλωση της Κουντουρά

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε μια κομβική στιγμή, ενόψει της διαμόρφωσης της πρώτης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον Βιώσιμο Τουρισμό που θα παρουσιάσει η Κομισιόν 2026.

03 Οκτ. 2025 12:29
Pelop News

Ο Αντιπερειφερειαρχης  Τουριστικής Ανάπτυξης, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος συμμετείχε στην εκδήλωση της Ευρωβουλευτή

κ. Έλενας Κουντουρά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο: «Δημιουργία και καθιέρωση πλαισίου για τους Βιώσιμους Τουριστικούς Προορισμούς στην Ε.Ε.», όπου αναφέρθηκε στην στρατηγικη της Δυτικής Ελλάδας.

Το μήνυμα του μετά το τέλος: «Εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη μας κ. Nektarios Farmakis , συμμετείχα με ιδιαίτερη τιμή και χαρά διαδικτυακά στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωβουλευτή  κ. Έλενας Κουντουρά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο: «Δημιουργία και καθιέρωση πλαισίου για τους Βιώσιμους Τουριστικούς Προορισμούς στην Ε.Ε.».

Συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα για την ενημέρωση των Περιφερειακών Αρχών, σχετικά με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές για τους Βιώσιμους Τουριστικούς Προορισμούς 2030 καθώς και την ανάγκη για ένα Ευρωπαϊκό σύστημα δεδομένων, παρακολούθησης και καθιέρωσης βιώσιμων τουριστικών προορισμών.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήταν παρούσα, με σταθερό στόχο να αναδείξει τον τόπο μας μέσα από έναν τουρισμό βιώσιμο, αυθεντικό και ανθεκτικό, που σέβεται το περιβάλλον, στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και προσφέρει εμπειρίες ζωής στους επισκέπτες».

 

 
