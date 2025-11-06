Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση του Σλούκα

Το τριετές συμβόλαιο των δύο πλευρών ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026 και μετά από τη συνάντηση που είχαν Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Κώστας Σλούκας συμφώνησαν να ανανεώσουν από τώρα για έναν ακόμη χρόνο

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση του Σλούκα
06 Νοέ. 2025 17:15
Pelop News

Με μια λιτή ανακοίνωση 26 λέξεων η ΚΑΕ Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την είδηση για την επέκταση του συμβολαίου του Κώστα Σλούκα για έναν ακόμη χρόνο.

Το τριετές συμβόλαιο των δύο πλευρών ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026 και μετά από τη συνάντηση που είχαν Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Κώστας Σλούκας συμφώνησαν να ανανεώσουν από τώρα για έναν ακόμη χρόνο. Η συμφωνία πήρε επίσημο χαρακτήρα με την ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η πράσινη ΚΑΕ και η οποία αναφέρει τα εξής:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον αρχηγό μας, Κώστα Σλούκα, μέχρι το καλοκαίρι του 2027!»

 

