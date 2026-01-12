Ο Παναθηναϊκός «έστειλε» στην Κηφισιά πρώην της Παναχαϊκής
Η ομάδα των Βορείων Προαστείων ανακοίνωσε και την προσθήκη του Μιγκέλ Λαμέγο Ταβάρες υπό μορφή δανεισμού
Μόλις λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση απόκτησης του 23άχρονου Δημήτρη Θεοδωρίδη, η Κηφισιά ανακοίνωσε και την προσθήκη του Μιγκέλ Λαμέγο Ταβάρες υπό μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό.
Στη σχετική ανακοίνωση της Κηφισιάς αναφέρεται:
«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Miguel Lamego Tavares, ο οποίος αγωνίζεται ως ακραίος επιθετικός.
Γεννημένος στις 29 Ιανουαρίου 1999 στη Vila Nova de Gaia της Πορτογαλίας, ο Miguel Lamego Tavares ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της União Nogueirense FC της Πορτογαλίας για να ακολουθήσει η Amarante.
Το καλοκαίρι του 2022 μετακόμισε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Β’ με τον οποίο αγωνίστηκε στη Super League 2 για δύο διαδοχικές σεζόν (2022/23 & 2023/24). Στη δεύτερη τη τάξει εθνική κατηγορία έχει αγωνιστεί επίσης με τα χρώματα του Μακεδονικού και της Παναχαϊκής. Σε συνολικά 45 συμμετοχές στη Super League 2 έχει σημειώσει 12 γκολ και έχει δώσει 7 ασίστ.
Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».
