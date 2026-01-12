Σπ. Αντωνόπουλος: «Χτίζει νοοτροπία η Παναχαϊκή» – Χωρίς τρεις με Πανθουριακό

12 Ιαν. 2026 12:55
Pelop News

Απόλυτα ευχαριστημένος από τους παίκτες του ήταν ο προπονητής της Παναχαϊκής, Σπύρος Αντωνόπουλος μετά το τέλος του αγώνα με τη Ζάκυνθο.

«Αυτό που έχει σημασία, περισσότερο και από την ισοπαλία, ήταν πως ήμασταν και πάλι ανταγωνιστικοί. Χτίζουμε μια νοοτροπία και αποκτάμε αυτοπεποίθηση. Θεωρώ πως είμαστε σε καλό δρόμο, δεν παύει όμως αυτός ο δρόμος να παραμένει δύσκολος» δήλωσε ο έμπειρος τεχνικός, ο οποίος χαρακτήρισε «αυστηρό» το πέναλτι που δόθηκε στη Ζάκυνθο.

Ο Αντωνόπουλος δεν θέλησε να μιλήσει ξεχωριστά για τους νέους που έπαιξαν: «Ολοι τα πήγαν πολύ καλά, δεν θέλω να ξεχωρίσω κανέναν. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στο πλάνο μας. Αν εξαιρέσουμε το δεκάλεπτο 45′-55′, ήμασταν πολύ καλοί και είχαμε τις ευκαιρίες να πάρουμε ακόμα και τη νίκη».

Ιδανικό ντεμπούτο πραγματοποίησαν με τη φανέλα της Παναχαϊκής, ο Σίμος Συνοδινός και Κωνσταντίνος Μούλας που ξεκίνησαν στο βασικό σχήμα.

Ο έμπειρος τερματοφύλακας ήταν εξαιρετικός όποτε χρειάστηκε, ενέπνεε σιγουριά και καθάρισε πολλές φάσεις πριν εξελιχθούν σε ευκαιρίες. Ο Μουλάς ήταν ηγετική φυσιογνωμία στην άμυνα και ήταν ένας παίκτης που χρειαζόταν η Παναχαϊκή.

Με απουσίες θα παραταχθεί η Παναχαϊκή στο επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανθουριακό. Συγκεκριμένα, οι Αγουρίδης, Τσεκούρας, Παπαευθυμίου συμπλήρωσαν κάρτες και δεν θα αγωνιστούν, ενώ επιστρέφει ο Ηλίας Πετράτος που εξέτισε την ποινή του.
Επίσης, πιθανότατα σήμερα θα ολοκληρωθεί η απόκτηση του νεαρού Ντεντόπουλου από τον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου και ο Αντωνόπουλος θα έχει στη διάθεσή του έναν ακόμα «μικρό».

