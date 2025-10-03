Ο Παναθηναϊκός την «πάτησε» από τη Μπαρτσελόνα ΒΙΝΤΕΟ

Χωρίς ενέρηεια και διάρκεια ο Παναθηναϊκός δεν είχε ενέργεια ηττήθηκε 103-96 από την Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ στη 2η στροφή της EuroLeague. Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κώστας Σλούκας κατέβαλλαν μεγάλη προσπάθεια, αλλά δεν ήταν αρκετή.

Ο MVP

Η Μπαρτσελόνα είχε ένα καρέ πρωταγωνιστών, όμως οι Κέβιν Πάντερ και Γουίλ Κλάιμπερν έβαλαν δύο διαδοχικά τρίποντα στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου για το 69-81, που έκοψε τα πόδια των παικτών του Παναθηναϊκού.

Τα στατιστικά που ξεχώρισαν

Ο Παναθηναϊκός είχε 5 λάθη στην πρώτη περίοδο του αγώνα, δίνοντας στην Μπαρτσελόνα 8 εύκολους πόντους. Την ίδια ώρα, οι Μπλαουγκράνα είχαν 5/11 τρίποντα. Μέχρι την ανάπαυλα, οι φιλοξενούμενοι είχαν μαζέψει 11 επιθετικά ριμπάουντ, τα οποία μεταφράστηκαν σε 9 πόντους δεύτερης ευκαιρίας.

Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το παιχνίδι με Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Μήτογλου και Χολμς και βρέθηκε να χάνει με 0-8 στο 2′, έχοντας υποπέσει σε 3 λάθη. Ο Αταμάν πήρε time-out κι αμέσως μετά έριξε στο παιχνίδι Σλούκα, Όσμαν, Χουάντσο και Γιούρτσεβεν.

Ο Μπίλι έγραψε με τρίποντο το 0-11 (2’45”), όμως οι αλλαγές έπιασαν τόπο και οι πράσινοι απάντησαν με δικό τους σερί 13 πόντων (13-11, 6’20”). Κάπου εκεί άναψαν τα αίματα ανάμεσα σε Πάντερ και Ναν, με τους δύο παίκτες να χρεώνονται με αντιαθλητικό.

Η πρώτη περίοδος έκλεισε τελικά με τους φιλοξενούμενους στο +8 (18-26, 10′) και έχοντας 5/11 τρίποντα.

Τρέχοντας ένα επιμέρους 18-7 μέχρι το 13’40”, οι πράσινοι προσπέρασαν με 35-33. Σε εκείνο το σημείο ο Ναν χρεώθηκε με φάουλ και τεχνική ποινή για διαμαρτυρία, οπότε πέρασε στον πάγκο.

Οι φιλοξενούμενοι αισθάνθηκαν ξανά άνετα, πήραν εκ νέου τα ηνία και πήγαν στα αποδυτήρια με μια διαφορά 6 πόντων (45-51, 20′).

Η ομάδα του Πενιαρόγια βρέθηκε ξανά στο +11 (48-59, 22′) μετά από τρίποντο του Κλάιμπερν. Με τον Σλούκα να βοηθάει πολύ αμυντικά, οι πράσινοι έφτασαν στο 62-69 (26’25”). Στο 28′ ο Αταμάν χρεώθηκε με τεχνική ποινή, αφού διαμαρτυρήθηκε για φάουλ σε βάρος του Σορτς, πριν από τρίποντο του Μπριθοιυέλα για το 64-74.

Πάντερ και Κλάιμπερν έβαλαν δύο μαζεμένα τρίποντα για το 69-81 στο 31′ και τα πράγματα ζόρισαν πολύ. Σε κάθε προσπάθεια που έκανε ο Παναθηναϊκός να μειώσει στους 6-8 πόντους, οι Ισπανοί έβρισκαν ένα τρίποντο και τελικά έφυγαν με το διπλό από την Αθήνα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λοτερμόζερ, Γιόβτσιτς, Πέτεκ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-26, 45-41, 69-75, 96-103

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 22/49 δίποντα, 8/21 τρίποντα, 26/30 βολές, 35 ριμπάουντ ( 16 αμυντικά – 19 επιθετικά), 16 ασίστ, 8 κλεψίματα, 12 λάθη, 1 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά της Μπαρτσελόνα: 18/34 δίποντα, 16/34 τρίποντα, 19/25 βολές, 39 ριμπάουντ ( 21 αμυντικά – 18 επιθετικά), 23 ασίστ, 4 κλεψίματα, 17 λάθη, 1 μπλοκ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 3η αγωνιστική ο Παναθηναϊκός θα παίξει στη Βιτόρια με την Μπασκόνια (9/10, 21:30), ενώ η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί τη Βαλένθια (10/3, 21:30).

