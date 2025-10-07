Γιατί ο Πάνος Ρούτσι αποφάσισε να συνεχίσει την απεργία πείνας!

Έχοντας πλέον ξεκάθαρο αίτημα να λάβει τη διαβεβαίωση ότι τα αιτήματά του θα γίνουν πλήρως δεκτά συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι.

Απίστευτες εικόνες στο Λαύριο – Κατέρρευσαν μπαλκόνια και πλάκωσαν αυτοκίνητα ΦΩΤΟ

Σε δηλώσεις του σήμερα Τρίτη, ζήτησε ακόμη να υπάρξει πλήρης διαφάνεια στη διαδικασία των τοξικολογικών και άλλων εξετάσεων, από τη στιγμή που έχει δοθεί το πράσινο φως για τη διεξαγωγή του.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Σήμερα κλείνω 23 μέρες εδώ στο Σύνταγμα και συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να πάρουμε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά», δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης, ο Πάνος Ρούτσι, που ζητά να βρεθεί η αλήθεια για την τραγωδία στα Τέμπη στην οποία έχασε τον γιο του Ντένη».

Ως κύριο αίτημα ο Πάνος Ρούτσι έχει το να λάβει τη διαβεβαίωση ότι τα αιτήματά του θα γίνουν πλήρως δεκτά και μέχρι τότε, συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, ο κόσμος μιλάει από μόνος του, έρχεται κάθε μέρα εδώ. Εύχομαι να μη συνεχιστεί πολύ ακόμα και αναμένουμε απαντήσεις και εξελίξεις. Να υπάρξει διαφάνεια. Πολύς πόνος, πολλή κούραση , έχω υπομονή. Μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα μου θα είναι εδώ».

Υπενθυμίζεται ότι στις 5 το απόγευμα ήταν προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου από την Επιτροπή Αλληλεγγύης όπου θα ανακοινώσουν όσα συνέβησαν όσα αυτές τις ημέρες.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



