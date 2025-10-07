Γιατί ο Πάνος Ρούτσι αποφάσισε να συνεχίσει την απεργία πείνας!

Μέχρι να λάβει τη διαβεβαίωση ότι τα αιτήματά του θα γίνουν πλήρως δεκτά

Γιατί ο Πάνος Ρούτσι αποφάσισε να συνεχίσει την απεργία πείνας!
07 Οκτ. 2025 17:45
Pelop News

Έχοντας πλέον ξεκάθαρο αίτημα να λάβει τη διαβεβαίωση ότι τα αιτήματά του θα γίνουν πλήρως δεκτά συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι.

Απίστευτες εικόνες στο Λαύριο – Κατέρρευσαν μπαλκόνια και πλάκωσαν αυτοκίνητα ΦΩΤΟ

Σε δηλώσεις του σήμερα Τρίτη, ζήτησε ακόμη να υπάρξει πλήρης διαφάνεια στη διαδικασία των τοξικολογικών και άλλων εξετάσεων, από τη στιγμή που έχει δοθεί το πράσινο φως για τη διεξαγωγή του.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Σήμερα κλείνω 23 μέρες εδώ στο Σύνταγμα και συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να πάρουμε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά», δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης, ο Πάνος Ρούτσι, που ζητά να βρεθεί η αλήθεια για την τραγωδία στα Τέμπη στην οποία έχασε τον γιο του Ντένη».

Ως κύριο αίτημα ο Πάνος Ρούτσι έχει το να λάβει τη διαβεβαίωση ότι τα αιτήματά του θα γίνουν πλήρως δεκτά και μέχρι τότε, συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, ο κόσμος μιλάει από μόνος του, έρχεται κάθε μέρα εδώ. Εύχομαι να μη συνεχιστεί πολύ ακόμα και αναμένουμε απαντήσεις και εξελίξεις. Να υπάρξει διαφάνεια. Πολύς πόνος, πολλή κούραση , έχω υπομονή. Μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα μου θα είναι εδώ».

Υπενθυμίζεται ότι στις 5 το απόγευμα ήταν προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου από την Επιτροπή Αλληλεγγύης όπου θα ανακοινώσουν όσα συνέβησαν όσα αυτές τις ημέρες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:44 Η θέση που πήρε ο Λανουά για το πέναλτι της Κηφισιάς με την ΑΕΚ, ΒΙΝΤΕΟ
19:34 Πούτιν και Ερντογάν επικοινώνησαν τηλεφωνικά για τη Γάζα
19:23 Καιρός (8/10/2025): Το φθινόπωρο ήρθε για να μείνει!
19:11 Έβαλαν κάμερες παντού στον Νέο Μαρμαρά για τον λύκο που επιτέθηκε σε παιδί στην παραλία!
19:00 Επίσκεψη Φαρμάκη στο Ρωμαϊκό Ωδείο -1,4 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια
18:58 Παραμέληση ανηλίκων: Πριν γίνει σύλληψη, ας υπάρξει φροντίδα
18:50 Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τελικά τρόλλαρε όλο τον κόσμο! Δείτε τι ανακοίνωσε
18:44 Σφίγγει ο κλοιός για τον Μακρόν, «παραιτήσου» λέει ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ
18:35 «Είναι αλλεργικό το παιδί είπα στη νοσηλεύτρια», η μαρτυρία της μητέρας της 22χρονης που υπέστη σοκ λόγω λάθος φαρμάκου
18:28 Όταν ένα παιδί σπάει τη σιωπή των ενηλίκων
18:15 σπιράλ για την δημοτική αρχή: «Στα λόγια χαρίζει, στην πράξη στερεί»
18:15 Οδηγός τύφλα στο μεθύσι πήρε σβάρνα 13 αυτοκίνητα!
18:11 Σήμερα το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»: Η Πανσέληνος Οκτωβρίου 2025
18:00 Τι σημαίνει η επιστροφή Τσίπρα το 2025;
17:53 Σιβηρία: Επίθεση με drones σε διυλιστήριο, «εντοπίστηκαν και εξουδετερώθηκαν» λένε οι Ρώσοι ΒΙΝΤΕΟ
17:45 Γιατί ο Πάνος Ρούτσι αποφάσισε να συνεχίσει την απεργία πείνας!
17:34 Μικρή αλλαγή, ίδια φοιτητική ενέργεια! Τροποποιήσεις στην έναρξη του “Welcome to UP 2025” λόγω καιρικών συνθηκών
17:30 Επιστροφή του Γιάννη Αναστασίου στον Παναιτωλικό!
17:24 Χαμός! Αυτή είναι η 13χρονη που αποβλήθηκε γιατί φορούσε πλαστικά σκουλαρίκια!
17:16 Λιβαδειά: Αγρότες έσπασαν τον κλοιό της αστυνομίας και περικύκλωσαν τον Κώστα Τσιάρα – Τι τους είπε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 7/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ