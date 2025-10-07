Απίστευτες εικόνες στο Λαύριο – Κατέρρευσαν μπαλκόνια και πλάκωσαν αυτοκίνητα ΦΩΤΟ

Κατέρρευσαν μπαλκόνια από σπίτι σήμερα (7/10) το μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο στο Λαύριο και πιο συγκεκριμένα στο ύψος της οδού Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ωστόσο έχουν σημειωθεί σοβαρές υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες πραγματοποιούν ελέγχους για τυχόν εγκλωβισμένους.

