Ο Πάπας Φραγκίσκος βγήκε στο παράθυρο του νοσοκομείου και ευλόγησε τους πιστούς

Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά από πέντε εβδομάδες νοσηλείας έκανε ο Πάπας Φραγκίσκος.

Ο Ποντίφικας βγήκε στο παράθυρο του νοσοκομείου Gemelli στη Ρώμη, όπου νοσηλεύεται από τις 14 Φεβρουαρίου και ευλόγησε τους πιστούς.

Δείτε βίντεο:

Joy all around as Pope Francis makes his first appearance since he was hospitalised on February 14th, saying a few words and imparting his Apostolic Blessing in silence. Later this afternoon he will be discharged from hospital and return to the Vatican. pic.twitter.com/Nuaxo76hrL

— Catholic Sat (@CatholicSat) March 23, 2025