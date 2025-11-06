Ο Πίνατ “έκλεψε” τη συνάντηση Μητσοτάκη με τους Αμερικανούς υπουργούς στο Μαξίμου

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους Αμερικανούς υπουργούς Ενέργειας και Εσωτερικών είχε έναν απρόσμενο πρωταγωνιστή, τον αγαπημένο σκύλο του Μεγάρου Μαξίμου, Πίνατ, που τράβηξε όλα τα βλέμματα και… τα χάδια.

06 Νοέ. 2025 13:58
Σε χαλαρό και φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους Αμερικανούς υπουργούς Ενέργειας και Εσωτερικών, παρουσία και της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ωστόσο, την παράσταση έκλεψε —όπως συχνά συμβαίνει— ο Πίνατ, ο τετράποδος φίλος του πρωθυπουργού.

Στις φωτογραφίες που ανήρτησε στα social media ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, ο Πίνατ εμφανίζεται να ξαπλώνει χαλαρά στο πάτωμα, παίζοντας με το παιχνίδι του, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα ο υπουργός φαίνεται να σκύβει για να τον χαϊδέψει.

«Εξαιρετική συνάντηση με την πρέσβη των ΗΠΑ, τον υπουργό Ενέργειας και τον Έλληνα πρωθυπουργό, για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να προμηθεύσουμε την Ελλάδα με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, ενισχύοντας τόσο τις οικονομίες μας όσο και την εθνική μας ασφάλεια!» έγραψε ο Μπέργκαμ.

Η ανάρτησή του συγκέντρωσε πλήθος σχολίων, με ένα εξ αυτών να ξεχωρίζει: «Ο Πίνατ στην 4η φωτογραφία φαίνεται να λατρεύει τα χάδια και τις συζητήσεις».

Ο Πίνατ, που συχνά συνοδεύει τον πρωθυπουργό σε δημόσιες στιγμές, φαίνεται να έχει πλέον καθιερωθεί ως… ανεπίσημος οικοδεσπότης του Μεγάρου Μαξίμου, συμβάλλοντας στη φιλική και προσιτή εικόνα του χώρου ακόμη και στις πιο επίσημες συναντήσεις.
