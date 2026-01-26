Ο «πόλεμος των σκουπιδιών» συνεχίζεται στο Αίγιο - Τα απορρίμματα στη θέση τους...

Οσο δεν απομακρύνονται τα σκουπίδια από τις δύο χωματερές στην Τέμενη, του Ορφανίδη και του Τζουρά, το θέμα θα μένει ψηλά στην επικαιρότητα. Μετά τη μάχη που έγινε την περασμένη Τετάρτη στο δημοτικό συμβούλιο μεταξύ δημοτικής αρχής (Νίκου Καραΐσκου) και αντιπολίτευσης, η εικόνα δεν βελτιώθηκε στην Τέμενη.

Οι καταγγέλλοντες, ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Κ. Σπηλιόπουλου, Παρασκευάς Σπυρόπουλος, και ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Τέμενης Στάθης Κολλιόπουλος, έδωσαν προχθές νέες φωτογραφίες από τον επίμαχο χώρο, οι οποίες αποδεικνύουν πως τα σκουπίδια όχι απλώς δεν λιγόστεψαν από τη μέρα που άρχισε να παίρνει διαστάσεις ο καβγάς, αλλά ίσως αυξήθηκαν κιόλας.

Κι αυτό έχοντας ως δεδομένο ότι εδώ και μέρες δεν υπάρχουν μπλόκα που να δυσχεραίνουν την κυκλοφορία απορριμματοφόρων από και προς την Αμαλιάδα, ενώ όπως είχε πει και ο δήμαρχος Ηλιδας κ. Χριστοδουλόπουλος, η ανανέωση της σύμβασης έχει υπογραφεί και δεν τίθεται θέμα μεταξύ των δύο Δήμων.

Ο κ. Κολλιόπουλος, εκ μέρους του Συλλόγου στην Τέμενη, αναρωτήθηκε χθες, στην «ΠτΔ»: «Οφείλει να καταλάβει ο κ. Καραΐσκος πως το Αίγιο δεν είναι το Βατικανό των απορριμμάτων. Δεν έχει αυτοδιοίκητο. Και ερωτώ ξανά: το Αίγιο ανήκει στον ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας. Ο ίδιος ο κ. Καραΐσκος είναι αντιπρόεδρος του Συνδέσμου. Πώς λοιπόν τα έργα στο Αίγιο τα αναλαμβάνει ο Δήμος και τα χρηματοδοτεί κιόλας; Γιατί όλοι οι άλλοι δήμοι της Αχαΐας έχουν παραχωρήσει τις αρμοδιότητές τους για τα μεγάλα έργα στον ΣΥΔΙΣΑ, αλλά όχι η Αιγιάλεια; Γιατί ο κ. Αλεξόπουλος είπε ξανά πριν λίγες μέρες ότι η Αιγιάλεια δεν θα είναι στο νέο εργοστάσιο στου Φλόκα; Δεν είναι Αχαΐα η Αιγιάλεια; Και με τη δημιουργία ΦΟΣΔΑ Δυτ. Ελλάδας τι γίνεται; Γιατί όλο καθυστερεί».

Την περασμένη Τετάρτη ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Καραΐσκος διαβεβαίωσε στο δημοτικό συμβούλιο ότι όλες οι διαδικασίες είναι διαφανείς, ότι οι ποσότητες από το πρώην οικόπεδο Ορφανίδη θα φύγουν άμεσα και πως σε 3 με 4 μήνες ανοίγει ο περιφερειακός σχεδιασμός. Η ελάσσονα αντιπολίτευση πάντως αμφισβήτησε τα λεγόμενά του, κατηγορώντας τον ευθέως για ψεύδη ως προς τους λόγους που προέκυψε η κρίση με τα απορρίμματα.

Ο κ. Μετζελόπουλος της παράταξης Γούτου ρώτησε για τη συσσωρευμένη ποσότητα απορριμμάτων στον σταθμό μεταφόρτωσης στην Τέμενη Αιγίου, μίλησε για παράνομο ΣΜΑ στην Τέμενη, σημειώνοντας πως έχει ταυτιστεί απόλυτα με τον πρόεδρο του περιβαλλοντικού συλλόγου Τεμένης κ. Κολλιόπουλο.

Ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Κώστας Σπηλιόπουλος ζήτησε ενημέρωση για τις ποσότητες των απορριμμάτων, τις διαδικασίες μεταφοράς, τους λόγους εναπόθεσης στην Τριανταφυλλιά, τον τρόπο διαχείρισης, την ανακύκλωση και την απορρόφηση. Μίλησε ακόμη για το «βραχυκύκλωμα» που παρουσιάστηκε τις τελευταίες μέρες με την αποθήκευση πολλών τόνων στο πρώην οικόπεδο Ορφανίδη που δημιούργησε -όπως είπε- μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή και τους κατοίκους.

Ο κ. Καραΐσκος, στην απάντησή του είπε ότι «κάθε χρόνο βγαίνει μία υπουργική απόφαση, ένα ΦΕΚ που λέει ότι δίνουμε τη δυνατότητα στον Δήμο Αιγιαλείας για μεταφορά αποβλήτων 17.000 τόνων μέσα σε ένα χρονικό διάστημα ενός έτους. Το τελευταίο δελτίο αποστολής που κόπηκε για τη μεταφορά των απορριμμάτων ήταν 6 Δεκεμβρίου. Στις 25 Σεπτεμβρίου 2025 αποστείλαμε επιστολή στον Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων και ζητήσαμε να πάρει τα απορρίμματα για το έτος 2026. Ο Φορέας μάς απάντησε ότι δεν έχει τη δυνατότητα, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων στη Δυτική Αχαΐα και οι χώροι αυτή τη στιγμή που είναι ΧΥΤΥ είναι κορεσμένοι. Την 1η Οκτωβρίου 2025 στείλαμε επιστολή στον γενικό γραμματέα και ζητήσαμε την έκδοση υπουργικής απόφασης και ΦΕΚ, ώστε τα απορρίμματα της Αιγιάλειας να στέλνονται στην Τριανταφυλλιά. Στις 11 Δεκεμβρίου 2025 βγήκε το ΦΕΚ, δηλαδή μετά από δύο μήνες.

Καταλαβαίνετε ότι συμβατικά δεν θα μπορούσαμε να προλάβουμε τις διαδικασίες του Δημοσίου, καθώς φέτος έχει αλλάξει ο νόμος με επιπλέον προαπαιτούμενα. Και ο ίδιος ο Μητσοτάκης να ήμασταν, είτε εγώ είτε ο δήμαρχος, δεν θα προλαβαίναμε σε καμία περίπτωση να συμβασιοποιήσουμε τη διαδικασία νωρίτερα. Αρα λοιπόν για πολύ λίγες ημέρες κάναμε το μεγάλο “έγκλημα”, κρατήσαμε την ποσότητα των απορριμμάτων, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μία διαδικασία από την 1η του μήνα και μετά».

Oμως, το πρόβλημα επεκτείνεται, γιατί τα απορρίμματα στην Τέμενη εξακολουθούν να παραμένουν στη θέση τους.

