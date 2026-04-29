Ο Πουκλ στον Ολυμπιακό και ο Ράντοβιτς στον Παναθηναϊκό

Γνωστοποιήθηκαν από τη EuroLeague γνωστοποιήθηκαν οι διαιτητές που ορίστηκαν να διευθύνουν τα δεύτερα παιχνίδια, που θα γίνουν την Πέμπτη, για τα play-offs της διοργάνωσης

29 Απρ. 2026 12:03
Από τη  EuroLeague γνωστοποιήθηκαν οι διαιτητές που ορίστηκαν να διευθύνουν τα δεύτερα παιχνίδια που θα γίνουν αύριο Πέμπτη (30/4/2029) για τα play-offs της διοργάνωσης.

Θυμίζουμε ότι στα πρώτα παιχνίδια, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μονακό, ο Παναθηναϊκός της Βαλένθια και η Φενέρμπαχτσε της Ζάλγκιρις.

Αναλυτικά οι διιατητές:
Ολυμπιακός – Μονακό: Σάσα Πουκλ, Κάρλος Κορτές, Λούκα Κάρντουμ
Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Σρετέν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λοτερμόσερ, Τόμισλαβ Χόρντοβ
Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις: Μιγκέλ Άνχελ Πέρεζ, Χουάν Κάρλος Γκαρσία, Μίλος Κόλιενσιτς

