Ο Πουκλ στον Ολυμπιακό και ο Ράντοβιτς στον Παναθηναϊκό
Γνωστοποιήθηκαν από τη EuroLeague γνωστοποιήθηκαν οι διαιτητές που ορίστηκαν να διευθύνουν τα δεύτερα παιχνίδια, που θα γίνουν την Πέμπτη, για τα play-offs της διοργάνωσης
Από τη EuroLeague γνωστοποιήθηκαν οι διαιτητές που ορίστηκαν να διευθύνουν τα δεύτερα παιχνίδια που θα γίνουν αύριο Πέμπτη (30/4/2029) για τα play-offs της διοργάνωσης.
Θυμίζουμε ότι στα πρώτα παιχνίδια, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μονακό, ο Παναθηναϊκός της Βαλένθια και η Φενέρμπαχτσε της Ζάλγκιρις.
Αναλυτικά οι διιατητές:
Ολυμπιακός – Μονακό: Σάσα Πουκλ, Κάρλος Κορτές, Λούκα Κάρντουμ
Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Σρετέν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λοτερμόσερ, Τόμισλαβ Χόρντοβ
Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις: Μιγκέλ Άνχελ Πέρεζ, Χουάν Κάρλος Γκαρσία, Μίλος Κόλιενσιτς
