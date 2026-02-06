«Ο Πρίγκιπας της οπισθογωνίας»: Κριτική θεάτρου από τον Βασίλη Κατσικονούρη

Ο «Πρίγκιπας της οπισθογωνίας» είναι μία σπάνια περίπτωση μονολόγου. Υπάρχει η ιδιομορφία ότι ερμηνεύεται από τον ίδιο τον συγγραφέα του. Αρκετοί συγγραφείς έχουν εμφανιστεί σε κάποιο έργο τους, ο Μολιέρος μάλιστα πέθανε παίζοντας σε έργο του, στο «Κατά φαντασίαν ασθενής».

Συγγραφείς όμως που ερμηνεύουν οι ίδιοι τον μονόλογό τους (αν εξαιρέσουμε τους stand up κωμικούς, οι οποίοι κάτι άλλο κάνουν και όχι ρόλο) πολύ λίγοι πρέπει να έχουν υπάρξει. Αυτό είναι το εξαιρετικά ενδιαφέρον στον Πρίγκιπα της οπισθογωνίας. Είναι σαν να είμαστε παρόντες, οι θεατές, τη στιγμή που ο συγγραφέας συλλαμβάνει και βάζει στο χαρτί του τον λόγο. Μόνο που εδώ τον βάζει στο σώμα του.

Όλος ο μόχθος και η οδύνη του γραψίματος εδώ σωματοποιείται. Έτσι που να έχουμε μία ερμηνεία δονούμενη και ένα έργο απολύτως χειροπιαστό. Ακόμα και όταν ο συγγραφέας θεωρητικολογεί-φιλοσοφεί, ο ηθοποιός είναι εκεί, μέσα σε αυτό και πάσχει. Μαζί του κι εμείς. Δηλαδή δεν «πάσχουμε» και όλη την ώρα. Περνάμε και διασκεδαστικά. Όλα αυτά διαπερνώνται κατά στιγμές από ένα χιούμορ αυτο-υπονομευτικό και σαρκαστικό.

Η σκηνοθεσία είναι ακριβώς σε αυτό το πνεύμα και διευκολύνει με τον καλύτεροι τρόπο τον ηθοποιό-συγγραφέα να καταθέτει επί σκηνής το αληθινό γεγονός. Ο Πρίγκιπας της οπισθογωνίας είναι στην ουσία δύο μονόλογοι• πρώτον ο Πρίγκιπας, ο άνθρωπος που στρέφεται προς τα έξω για την επιβεβαίωσή του και δεύτερον η οπισθογωνία: Όταν αποφασίζει να κάνει όπισθεν ολοταχώς, και ατάκτως ίσως, για να βρει την επιβεβαίωση έσωθεν. Την βρίσκει;

Η οπισθογωνία είναι η πιο δύσκολη δοκιμασία στις εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης. Δεν ξέρω τι κάνει ο Γιάννης Πανουτσόπουλος με την οδήγηση. Τη δοκιμασία της σκηνής πάντως την πέρασε άριστα. Και ως συγγραφέας και ως ερμηνευτής.

