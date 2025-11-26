Ο πρώην πρόεδρος του Περού Μαρτίν Βισκάρα καταδικάστηκε σε 14 χρόνια κάθειρξη για διαφθορά

Δικαστήριο έκρινε ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2010, όταν ήταν περιφερειάρχης της Μοκέγουα, στη νότια χώρα, είχε λάβει περίπου 640.000 δολάρια (550.000 ευρώ) από κατασκευαστικές εταιρείες ως αντάλλαγμα για την ανάθεση δημοσίων έργων την περίοδο 2011–2014

26 Νοέ. 2025
Στο Περού δικαστήριο ανακοίνωσε σήμερα (26/11/2025) την ετυμηγορία και ο Μαρτίν Βισκάρα, πρόεδρος της χώρας από το 2018 έως το 2020, καταδικάστηκε σε 14 χρόνια κάθειρξη για διαφθορά.

Η δικαστήριο στο Περού έκρινε ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2010, όταν ήταν περιφερειάρχης της Μοκέγουα, στη νότια χώρα, είχε λάβει περίπου 640.000 δολάρια (550.000 ευρώ) από κατασκευαστικές εταιρείες ως αντάλλαγμα για την ανάθεση δημοσίων έργων την περίοδο 2011–2014.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο 62χρονος σήμερα Βισκάρα παρέμεινε ατάραχος. Αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι είναι θύμα «πολιτικής δίωξης». Τον Αύγουστο είχε τεθεί σε προφυλάκιση για 22 ημέρες, καθώς οι δικαστές τον θεώρησαν ύποπτο φυγής.

Τελικά αφέθηκε ελεύθερος τον Σεπτέμβριο, έναν μήνα πριν από την έναρξη της δίκης του.

Ο Μαρτίν Βισκάρα γίνεται έτσι ο πέμπτος πρώην πρόεδρος του Περού που οδηγείται στη φυλακή, μετά τους Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990–2000), Αλεχάντρο Τολέδο (2001–2006), Ογιάντα Ουμάλα (2011–2016) και Πέδρο Καστίγιο (2021–2022). Μια λίστα που αντικατοπτρίζει το βάθος της πολιτικής και θεσμικής κρίσης που ταλανίζει τη χώρα εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες.

Η υπόθεση αυτή έρχεται τη στιγμή που ο μεγαλύτερος αδελφός του, Μάριο Βισκάρα, έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία στις εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τον Απρίλιο.

