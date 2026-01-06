Ο Προμηθέας πρώτη μάχη απόψε στη Βουργουνδία με τη Σαλόν

Μέχρι να ανακαλύψουμε τη μπασκετική ομάδα Σαλόν, γνωρίζαμε ότι η Βουργουνδία φημιζόταν για τα κρασιά της (τα Chablis, Côte de Nuits και Côte de Beaune λογίζονται από τα καλύτερα στον κόσμο), για τη γαστρονομία της (μοσχάρι σε κόκκινο κρασί ή σαλιγκάρια με βούτυρο και σκόρδο) και για την αρχιτεκτονική της (τα μεσαιωνικά κάστρα και το Αβαείο του Cluny δέχονται χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο).

Πλέον μάθαμε ότι οι απόγονοι του Λαμαρτίνου, του Γουσταύβου Αϊφελ και της Κολέτ, που κατοικούν στις όχθες του ποταμού Σον, διαθέτουν και καλή ομάδα στο μπάσκετ, η οποία θα αποτελέσει το εμπόδιο του Προμηθέα Βίκος Cola στην προσπάθειά του για την πρόκριση στο Top-16 του BCL. Οι Γάλλοι κατέλαβαν τη 2η θέση στον Β΄ Ομιλο της α΄ φάσης του BCL (καθώς υστερούσαν στην ισοβαθμία με την Αλμπα Βερολίνου στους 11 βαθμούς), αφήνοντας πίσω τους τη Νίμπουρκ και τη Σαμπάχ. Την ομάδα Ελρικ Ντελόρντ συγκροτούν αρκετοί ποιοτικοί παίκτες, αμερικανοί, γάλλοι και γαλλόφωνοι. Εχουμε και λέμε:

* Το πρώτο «βιολί» για τη Σαλόν είναι ο Τζερεμάια Χιλ, Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ (1.88μ.) με μέσο όρο μέχρι στιγμής τους 16,8 πόντους, αλλά και τα 5,5 ριμπάουντ και τις 4,7 ασίστ.

* Ακολουθεί σε παραγωγικότητα ο Αμερικανός φόργουορντ Ζακ Κάθμπερτσον (2.01μ.) με 12,7 πόντους και 3,5 ριμπάουντ.

* Επικίνδυνοι παίκτες είναι και ο αμερικανός δίμετρος φόργουορντ Τζάστιν Ματς με μέσο όρο 9,5 πόντους και 4,8 ριμπάουντ, ο Νιγηριανός σέντερ Ομπινα Ανοκίλι-Κιλέν (2.05μ.), ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ των 198 εκατοστών Λιονέλ Γκοντό με τα 8,8 ριμπάουντ μέσο όρο και ο επίσης Γάλλος γκαρντ Γιοάν Σουπά (1.90μ.) με 7,2 πόντους.

* Εκ των «εγκεφάλων» της Σαλόν είναι και ο Γάλλος πλέι-μέικερ Κλάρενς Ναντολνί (1.92μ.) με τους 9,7 πόντους και τις 4 ασίστ.

Τα υπόλοιπα απόψε (21.00) στο «Le Colisée», μπροστά σε 5.000 κόσμο. Η φλόγα του Προμηθέα είναι έτοιμη να φωτίσει και πάλι τον δρόμο προς το Top-16…

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη Βουργουνδία θα βρεθεί και ο Πόλι Πόλιπακ, ο οποίος απουσίασε από τα τελευταία παιχνίδια της πατρινής ομάδας εξαιτίας τραυματισμού. Παράλληλα, διαθέσιμοι θα είναι και ο Γκρέι, ο οποίος γνωρίζει καλά τα κατατόπια του Γαλλικού μπάσκετ λόγω της θητείας του στη Μονακό με την οποία κατέκτησε ένα Eurocup και οι Μπαζίνας, Πλώτας, Μακ Κάλουμ, Μακούρα, Καπετάκης, Χάρις, Χάμοντς, Λάγιος, Σταυρακόπουλος, Κόουλμαν και Καραγιαννίδης. Θυμίζουμε ότι το δεύτερο παιχνίδι της σειράς θα γίνει την Πέμπτη (20.30) στο «Τόφαλος» κι αν χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι, τότε αυτό θα διεξαχθεί και πάλι στη Γαλλία πιθανότατα στις 14 Ιανουαρίου, καθώς η φάση του Top-16 είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει το διήμερο 20-21 Ιανουαρίου. Για τον Προμηθέα ο Ιανουάριος είναι δύσκολος μήνας, καθώς θα έχει και τα παιχνίδια πρωταθλήματος με Μαρούσι (εκτός έδρας), Πανιώνιο και Αρη (στην Πάτρα), στα οποία θα επιδιώξει το 3 στα 3, ενώ στις 31 Ιανουαρίου το πατρινό συγκρότημα έχει ρεπό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



