Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί σε συγκέντρωση κατά της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη έξω από τη Βουλή

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «φοβάται την κοινωνία» και καταλογίζει στην κυβέρνηση προσπάθεια ρεβάνς.

21 Οκτ. 2025 15:47
Κάλεσμα για συγκέντρωση έξω από τη Βουλή απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ, που ζητά από τους πολίτες να βρεθούν στον χώρο στις 7 το απόγευμα, για να διαμαρτυρηθούν κατά της τροπολογίας για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «φοβάται την κοινωνία» και καταλογίζει στην κυβέρνηση προσπάθεια ρεβάνς.

«Ο ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει την εργαλειοποίηση του Άγνωστου Στρατιώτη που επιχειρεί ο κ. Μητσοτάκης. Η ιερότητα του συγκεκριμένου χώρου σηματοδοτείται από τους διαχρονικούς αγώνες για τη Δημοκρατία και την ελευθερία. Η Ιστορία του τόπου δεν μπορεί να παραγραφεί από τους χυδαίους τακτικισμούς μιας κυβέρνησης που παραπαίει» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί τους πολίτες σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στις 7 μ.μ., έξω από τη Βουλή, στη συγκέντρωση ενάντια στην τροπολογία της κυβέρνησης με την οποία επιχειρείται η μόνιμη απαγόρευση κάθε δημόσιας συνάθροισης στον χώρο έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Είναι πλέον ολοφάνερο πως ο κ. Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία, που κρατά ζωντανή τη μνήμη των νεκρών του εγκλήματος των Τεμπών αλλά και αγωνίζεται για τα δικαιώματά της. Μετά τον νικηφόρο ηρωικό αγώνα του Πάνου Ρούτσι και το έντονο κύμα διαμαρτυρίας της κοινωνίας κατά της κυβέρνησης της διαφθοράς, η κυβέρνηση επιχειρεί να πάρει τη ρεβάνς, βεβηλώνοντας στην πράξη τόσο το ίδιο το μνημείο όσο και την ιστορία των δημοκρατικών αγώνων στην πλατεία Συντάγματος.

Ο ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει την εργαλειοποίηση του Άγνωστου Στρατιώτη που επιχειρεί ο κ. Μητσοτάκης. Η ιερότητα του συγκεκριμένου χώρου σηματοδοτείται από τους διαχρονικούς αγώνες για τη Δημοκρατία και την ελευθερία. Η Ιστορία του τόπου δεν μπορεί να παραγραφεί από τους χυδαίους τακτικισμούς μιας κυβέρνησης που παραπαίει.

Η μαζική παρουσία της κοινωνίας είναι αυτή που θα δώσει την απάντηση στις αθλιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο δημόσιος χώρος ανήκει στους πολίτες και την κοινωνία. Κι αυτό θα το καταλάβει πολύ σύντομα η κυβέρνηση.
