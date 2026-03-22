Ο Τεντόγλου 6η θέση στο Τόρουν

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν βρήκε ποτέ το καλό του πάτημα στη βαλβίδα και έτσι έμεινε στην έκτη θέση στον τελικό του Παγκοσμίου κλειστού στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας. Όλα τα άλματα του Έλληνα άλτη ήταν έγκυρα, με κορυφαίο το 8,19μ. Το χρυσό πήρε ο Πορτογάλος Μπαλντέ στην τελευταία του προσπάθεια (8,46μ.), το ασημένιο ο Ιταλός Φουρλάνι (8.39μ.) και το αργυρό ο Βούλγαρος Σαραμπογιούκοβ (8,31μ.).

Η τελική κατάταξη του τελικού

Μπαλντέ 8,46μ. Φουρλάνι 8,39μ. Σαραμπογιούκοβ 8,31μ. Χοντελίν 8,26μ. Ντέιβις 8,21μ. Τεντόγλου 8,19μ.

