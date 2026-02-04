Ο Τραμπ απειλεί Χαμενεΐ: Θα πρέπει τώρα να ανησυχεί πάρα πολύ

Μιλώντας στο NBC, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις επιπτώσεις των χτυπημάτων στις ιρανικές εγκαταστάσεις, αλλά και για το αν η Τεχεράνη προσπαθεί να αρχίσει εκ νέου το πυρηνικό της πρόγραμμα

04 Φεβ. 2026 22:47
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιμένει να συντηρεί την ένταση με την Τεχεράνη, δήλωσε ότι ο ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ «θα πρέπει τώρα να ανησυχεί πάρα πολύ».

Μιλώντας στο NBC, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις επιπτώσεις των χτυπημάτων στις ιρανικές εγκαταστάσεις, αλλά και για το αν η Τεχεράνη προσπαθεί να αρχίσει εκ νέου το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Εν τω μεταξύ, σε αυξημένο συναγερμό είναι ο ιρανικός στρατός, ενώ και οι δυνάμεις του Ισραήλ είναι σε επιφυλακή για κάθε ενδεχόμενο.

Νωρίτερα σήμερα Τετάρτη, είχε γίνει γνωστό ότι κατέρρευσαν οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ που θα γίνονταν στο Ομάν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθάρισαν την Τετάρτη ότι δεν προτίθενται να αποδεχθούν τα αιτήματα της Τεχεράνης για αλλαγή του τόπου και της μορφής των συνομιλιών που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους τους οποίους επικαλείται το Axios.

Οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν είχαν συμφωνηθεί να πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής σε ρόλο παρατηρητή.

Ωστόσο, την Τρίτη η ιρανική πλευρά ζήτησε τη μεταφορά των συνομιλιών στο Ομάν και τη διεξαγωγή τους σε καθαρά διμερή μορφή, προκειμένου, όπως ανέφερε, να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο πυρηνικό πρόγραμμα και όχι σε ζητήματα όπως οι πύραυλοι, που αποτελούν προτεραιότητα για τις ΗΠΑ και τις χώρες της περιοχής.

