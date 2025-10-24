Ο Τραμπ γκρέμισε την Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου – Στη θέση της χτίζει αίθουσα χορού ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν το μέγεθος των εργασιών στον Λευκό Οίκο, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προχωρήσει στην κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας για να κατασκευάσει μια νέα αίθουσα δεξιώσεων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις.

24 Οκτ. 2025 13:42
Οι εργασίες κατεδάφισης της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου βρίσκονται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, με εντυπωσιακές δορυφορικές εικόνες να αποτυπώνουν την έκταση της παρέμβασης στο ιστορικό συγκρότημα, προκειμένου να ανεγερθεί η νέα αίθουσα χορού που έχει εξαγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η πτέρυγα, που παραδοσιακά φιλοξενούσε τα γραφεία της Πρώτης Κυρίας, έχει πλέον εξαφανιστεί από το τοπίο, με τους εκσκαφείς να απομακρύνουν σωρούς από μπάζα και συντρίμμια. Στο σημείο όπου υπήρχε το γνωστό περιστύλιο, ένα μεγάλο μηχάνημα συνεχίζει να καθαρίζει τα υπολείμματα της κατεδάφισης, ενώ η χαρακτηριστική κιονοστοιχία που συνέδεε την Ανατολική Πτέρυγα με το κυρίως κτίριο έχει σχεδόν ολοκληρωτικά αφαιρεθεί.

Μόνο ένα μικρό τμήμα της, δίπλα στην Προεδρική Κατοικία, παραμένει ανέπαφο.

Δίπλα στο εργοτάξιο έχουν ήδη ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τη θεμελίωση του νέου ballroom, με δορυφορικές εικόνες να δείχνουν σκαμμένες εκτάσεις και μπετονιέρα σταθμευμένη μπροστά από το υπουργείο Οικονομικών, έτοιμη για χρήση.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, επιβεβαίωσε στους δημοσιογράφους ότι το έργο έχει λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις από τις αρχικές προβλέψεις, τονίζοντας πως η κυβέρνηση «είναι απολύτως διαφανής» ως προς την πορεία του: «Όταν αυτό το σχέδιο παρουσιάστηκε, ο πρόεδρος μού ζήτησε να το ανακοινώσω δημόσια και να δείξω τα πρώτα σχέδια. Με κάθε κατασκευαστικό έργο προκύπτουν αλλαγές στην πορεία, καθώς αξιολογούμε πώς θα διαμορφωθεί τελικά. Θα συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενήμερους, απλώς εμπιστευθείτε τη διαδικασία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το έργο του Ντόναλντ Τραμπ —που φιλοδοξεί να προσθέσει μια μεγαλοπρεπή αίθουσα δεξιώσεων στο προεδρικό συγκρότημα— έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, με ιστορικούς και αρχιτέκτονες να εκφράζουν ανησυχία ότι η κατεδάφιση ολόκληρης πτέρυγας αλλοιώνει τον χαρακτήρα του εμβληματικού κτιρίου.
