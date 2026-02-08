Ο Τραμπ κάλεσε τον Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ειρήνης, δείτε πότε είναι

Στο Συμβούλιο Ειρήνης προβλέπεται να συμμετέχουν 25 κράτη, μεταξύ των οποίων και εκείνα που συμμετείχαν στην τελετή στο Σαρμ Ελ Σέιχ, σ

Ο Τραμπ κάλεσε τον Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ειρήνης, δείτε πότε είναι
08 Φεβ. 2026 13:43
Pelop News

Πρόσκληση για συμμετοχή στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης, για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για την ανοικοδόμηση της Γάζας έχει λάβει ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυβερνητικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι η πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ έχει παραληφθεί και αξιολογείται. Η συνεδρίαση αναμένεται ότι θα γίνει εντός του Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον.

Παραλληλα, πρόσκληση για συμμετοχή στη συνεδρίαση έλαβε και ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στο Συμβούλιο Ειρήνης προβλέπεται να συμμετέχουν 25 κράτη, μεταξύ των οποίων και εκείνα που συμμετείχαν στην τελετή στο Σαρμ Ελ Σέιχ, στην οποία είχε συμμετάσχει τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο και ο κ. Χριστοδουλίδης.

Οι προβληματισμοί για το Συμβούλιο Ειρήνης

Το Συμβούλιο ιδρύθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Ιανουαρίου, ενώ η ιδρυτική πράξη υπεγράφη στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

Στόχος του Αμερικανού προέδρου είναι το Συμβούλιο Ειρήνης, του οποίου σχεδιάζει να είναι ισόβιος πρόεδρος, «έχει στόχο να επιλύει παγκόσμιες συγκρούσεις».

Πολλοί ηγέτες δέχθηκαν πρόσκληση να ενταχθούν σ’ αυτή τη νέα οντότητα. Ανάμεσά τους και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν, που τη δέχθηκε. Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί επικρίσεις για την προσπάθεια παράκαμψης του ΟΗΕ.

Οι χώρες που θέλουν μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο θα πρέπει να καταβάλουν ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:27 Υπόθεση κατασκοπείας: ερευνώνται απόστρατοι αξιωματικοί ως συνεργοί του σμήναρχου
16:23 Ναυάγιο στη Χίο: Καταθέσεις διασωθέντων «αθωώνουν» τον Μαροκινό χειριστή!
16:16 Λεχαινά: Ο δήμος έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του
16:11 Ικαρία: από θαύμα δεν είχαμε θύματα και σοβαρές καταστροφές
16:05 Π. Γερουλάνος: Μια συγκυβέρνηση με τη ΝΔ θα είναι κακή για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη χώρα
15:59 Ιαπωνία: Κάλπες υπό χιονόπτωση, ποιος είναι το φαβορί
15:50 Ερχεται μεγάλη ανάσα για τους οφειλέτες στην Εφορία
15:40 Πάτρα: Προσομοιωτές F-16 και VR στο νέο λιμάνι της Πάτρας ΦΩΤΟ
15:31 Η ΝΕΠ ηττήθηκε στο θρίλερ με τον Αρη – Φωτογραφίες
15:30 Είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό, αλλά κατέληξε στην Χαποέλ
15:20 Σε ποιους κλάδους και πότε επεκτείνεται το ψηφιακό πελατολόγιο
15:10 Κουνδουράκης: «Ενθαρρυντική εικόνα για την παραμονή»
15:02 Χειμερινοί Ολυμπιακοί: Πήγε στους Αγώνες με κομμένο χιαστό και διέλυσε το πόδι της
14:52 Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης ο πιο αντιθεσμικός πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης
14:42 Ο Προμηθέας των πολλών απουσιών, υποκλίθηκε στον Ολυμπιακό και «βλέπει» Περιστέρι
14:31 Ναυάγιο στη Χίο: Τι λένε στις καταθέσεις τους οι διασωθέντες
14:26 Έρχεται στα Προσφυγικά ο Γιάννης Βρούτσης – Παρούσα και η ΕΔ του ΠΕΑΚ
14:24 Δεν του άρεσε το κούρεμα κι έσπασε στο ξύλο τον κουρέα με γκλοπ!
14:19 «Βροχή» μεταλλίων για τους κολυμβητές της ΝΕΠ στο ΟΑΚΑ – Φωτογραφίες
14:15 Πάτρα: Θλίψη για 35χρονη που έφυγε σε νοσοκομείο της Αρτας, είχε γεννήσει πριν 15 μέρες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ