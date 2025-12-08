Ο Τραμπ παρεμβαίνει για το deal του αιώνα στον καλλιτεχνικό χώρο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την προτεινόμενη συμφωνία ύψους 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων του Netflix για την απόκτηση του κινηματογραφικού στούντιο Warner Bros Discovery και των δημοφιλών δικτύων streaming, συμπεριλαμβανομένου του HBO.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το συνδυασμένο μέγεθος των εταιρειών «θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα», επικαλούμενος το ήδη «πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς» του Netflix.

Η συμφωνία που δημιουργεί έναν νέο γίγαντα

Την Παρασκευή (5/12), το Netflix και η Warner Bros ανακοίνωσαν τη συμφωνία που αναμένεται να φέρει θρυλικά franchise της Warner Brothers, όπως το Harry Potter και το Game of Thrones, στην πλατφόρμα του Netflix, δημιουργώντας έναν νέο, τεράστιο παίκτη στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Το Netflix σκοπεύει να αγοράσει το κινηματογραφικό στούντιο της Warner Bros Discovery και τα δίκτυα streaming, όπως το HBO.

Παγκόσμια franchise όπως τα Looney Tunes, The Matrix, και Lord of the Rings θα μεταφερθούν στο Netflix. Η ιστορική συμφωνία, η μεγαλύτερη εδώ και καιρό στην κινηματογραφική βιομηχανία, αναμένεται να εδραιώσει τη θέση του Netflix ως την κορυφαία υπηρεσία streaming στον κόσμο.

Οι ανησυχίες για μονοπώλιο

Σε μια εκδήλωση στην Ουάσινγκτον την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το Netflix έχει «μεγάλο μερίδιο αγοράς» και το συνδυασμένο μέγεθος των εταιρειών «θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα». Τόνισε μάλιστα ότι θα συμμετάσχει προσωπικά στην απόφαση για την έγκριση ή μη της συμφωνίας.

Είπε επίσης ότι ο συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος, επισκέφθηκε πρόσφατα το Οβάλ Γραφείο και τον επαίνεσε για την εργασία του στην εταιρεία. «Τρέφω μεγάλο σεβασμό γι’ αυτόν. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος», είπε ο Τραμπ. «Έχει κάνει μια από τις σπουδαιότερες δουλειές στην ιστορία των ταινιών».

Ο ελληνικής καταγωγής Τεντ Σαράντος αναγνώρισε νωρίτερα ότι η συμφωνία μπορεί να εξέπληξε τους επενδυτές, αλλά είπε ότι ήταν μια ευκαιρία να επισφραγίσει το Netflix την επιτυχία του στις «επόμενες δεκαετίες». Η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από το Τμήμα Ανταγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το οποίο θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι οι συνδυασμένες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν υπερβολικό μέρος της αγοράς streaming, παραβιάζοντας τον νόμο.

Η παρέμβαση του Τραμπ προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις και σχόλια. Ο Μπιλ Κόβατσιτς, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ, δήλωσε ότι τα σχόλια του Τραμπ υποδηλώνουν ότι οι διαπραγματεύσεις για τυχόν προβλήματα της συμφωνίας «θα διεκπεραιωθούν μέσω του Λευκού Οίκου». Αυτό συνεπάγεται ένα «βαθύ, πρωτοφανές επίπεδο προεδρικού ελέγχου» σε μια διαδικασία που ήταν κάποτε καθαρά τεχνική ανάλυση συγχώνευσης.

