Ο Τραμπ θέλει να στήσει στρατιωτική βάση στη Γάζα, θα έχει χωρητικότητα 5.000 άτομα

Τα έγγραφα της σύμβασης περιλαμβάνουν διατάξεις για γεωφυσική έρευνα της τοποθεσίας, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν υπόγεια κενά ή σήραγγες, μια σαφής αναφορά στο εκτεταμένο δίκτυο τούνελ της Χαμάς.

Ο Τραμπ θέλει να στήσει στρατιωτική βάση στη Γάζα, θα έχει χωρητικότητα 5.000 άτομα
19 Φεβ. 2026 12:55
Pelop News

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει την κατασκευή μιας στρατιωτικής βάσης 5.000 ατόμων στη Γάζα, η οποία θα εκτείνεται σε περισσότερα από 1.400 στρέμματα, σύμφωνα με αρχεία συμβάσεων του «Συμβουλίου Ειρήνης» που εξέτασε η Guardian.

Η τοποθεσία προορίζεται ως βάση επιχειρήσεων για μια μελλοντική Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF), η οποία σχεδιάζεται ως μια πολυεθνική στρατιωτική δύναμη αποτελούμενη από στρατεύματα χωρών που έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν. Η ISF αποτελεί μέρος του νεοσύστατου «Συμβουλίου Ειρήνης», το οποίο έχει ως σκοπό τη διακυβέρνηση της Γάζας. Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και επικεφαλής του, εν μέρει, ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ.

Διεθνής δύναμη και διακυβέρνηση

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξουσιοδότησε το Συμβούλιο Ειρήνης να ιδρύσει την ISF, η οποία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, θα είναι επιφορτισμένη με την ασφάλεια των συνόρων της Γάζας και τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή. Επίσης, αναμένεται να προστατεύει αμάχους και να εκπαιδεύει «ελεγμένες παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις».

Η κυβέρνηση της Ινδονησίας φέρεται να έχει προσφερθεί να στείλει έως και 8.000 στρατιώτες.

Εμπειρογνώμονες επισημαίνουν ότι οι δομές χρηματοδότησης και διακυβέρνησης είναι θολές. «Το Συμβούλιο Ειρήνης είναι ένα είδος νομικού πλάσματος… στην πραγματικότητα είναι απλώς ένα άδειο κέλυφος για να το χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ όπως κρίνουν σκόπιμο», δήλωσε ο Adil Haque, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο Rutgers.

Λεπτομέρειες της κατασκευής και προκλήσεις

Τα σχέδια προβλέπουν τη σταδιακή κατασκευή ενός στρατιωτικού φυλακίου με περίμετρο 1.400 επί 1.100 μέτρα, το οποίο θα περιβάλλεται από 26 θωρακισμένους πύργους ελέγχου πάνω σε ρυμουλκούμενα, πεδίο βολής μικρών όπλων, καταφύγια και μια αποθήκη στρατιωτικού εξοπλισμού. Ολόκληρη η βάση θα περιφραχθεί με συρματόπλεγμα.

Τα έγγραφα της σύμβασης περιλαμβάνουν διατάξεις για γεωφυσική έρευνα της τοποθεσίας, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν υπόγεια κενά ή σήραγγες, μια σαφής αναφορά στο εκτεταμένο δίκτυο τούνελ της Χαμάς.

Επίσης, περιγράφεται ένα «Πρωτόκολλο Ανθρώπινων Λειψάνων». Εάν ανακαλυφθούν λείψανα, οι εργασίες πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Σημειώνεται ότι οι σοροί περίπου 10.000 Παλαιστινίων πιστεύεται ότι είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια στη Γάζα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:56 Αυτή είναι η ποινή στην τραγουδίστρια που «σάρωσε» αυτοκίνητα στο Κολωνάκι
15:48 Σύλληψη Άντριου: Στήριξη Γουίλιαμ και Κέιτ στη γραπτή δήλωση του βασιλιά Καρόλου
15:44 Βενετία: Παλίρροια γέμισε τα σοκάκια με ψάρια – Οι εικόνες που έκαναν τον γύρο των social media
15:40 Νέα άρση της βουλευτικής ασυλίας του Παύλου Πολάκη – Για ποιο λόγο
15:32 «Επιχειρηματικότητα» του delivery στην Πάτρα: Συγκαλυμμένη απασχόληση στη διανομή
15:24 Η ΕΛΑΣ έπιασε κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες σε Καλαμάτα και Αττική – Ποια η δράση τους
15:16 ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση στην εστίαση το 2025 – Άνοδος στα καταλύματα
15:16 Στον πληγέντα Δήμο Πηνειού ο Σπύρος Σκιαδαρέσης
15:08 Στη Χίο ο Θάνος Πλεύρης: Έμφαση στην αποσυμφόρηση των νησιών και τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών
15:00 Προχωρά η σύνδεση Πατρών-Πύργου με το λιμάνι Κυλλήνης: Ξεκινούν έργα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
14:58 Μεγάλη επιχείρηση της Ελληνική Αστυνομία στην Πάτρα για κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού
14:55 Δυτική Αχαΐα: Καρναβαλικά βραβεία σε μαθητές – Την Παρασκευή η κορύφωση του Αχαγιώτικου Καρναβαλιού
14:54 Συναντήσεις Μητσοτάκη με ηγέτες της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Νέο Δελχί – Στο επίκεντρο συνεργασίες και ψηφιακό κράτος
14:48 Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Δεν υποχωρώ στη βία – Τα έργα στο νοσοκομείο προχωρούν»
14:42 Κάρολος Γ΄ για τον Πρίγκιπα Άντριου: «Ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του»
14:41 Παπασταύρου για Τουρκία: «Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα – Ιστορική η απόφαση για υδρογονάνθρακες»
14:35 Guardian: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει την κατασκευή στρατιωτικής βάσης στη Γάζα
14:30 Φυλακές Τρικάλων για τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» – Αντικρουόμενες θέσεις για την ευθύνη της φονικής έκρηξης
14:26 Πρόβλημα στο ραντάρ του «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Επιπτώσεις στις πτήσεις – Αιχμές ελεγκτών για την ΥΠΑ
14:23 Ο Τουσκ καλεί τους Πολωνούς πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ