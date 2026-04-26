Ο Τριαντάφυλλος απάντησε σε Κατσούλη και Ρουμελιώτη για τον γάμο τους: Πουθενάδες μάλλον στη λίστα είχατε τον Λιβάνη και την Κεφαλά

Το ζευγάρι σε συνέντευξη που έδωσε επισήμανε πως «δεν έπεσε καν το όνομα του τραγουδιστή στο τραπέζι» για τον γάμο, με αποτέλεσμα ο ίδιος να ξεσπάσει μέσα από story στο Instagram κάνοντας αναφορά σε δύο πρόσωπα με τα οποία φέρεται πως διατηρούσαν σχέση πριν μπουν στο Survivor και γίνει η επανασύνδεση ανάμεσά τους.

Ο Τριαντάφυλλος απάντησε σε Κατσούλη και Ρουμελιώτη για τον γάμο τους: Πουθενάδες μάλλον στη λίστα είχατε τον Λιβάνη και την Κεφαλά
26 Απρ. 2026 10:46
Στον Σάκη Κατσούλη και τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη απάντησε ο Τριαντάφυλλος, σχετικά με τους καλεσμένους στον γάμο τους στους οποίους δεν βρισκόταν ο ίδιος, σημειώνοντας πως μάλλον στη λίστα τους ήταν ο Γιώργος Λιβάνης και η Χριστίνα Κεφαλά.

Το ζευγάρι σε συνέντευξη που έδωσε επισήμανε πως «δεν έπεσε καν το όνομα του τραγουδιστή στο τραπέζι» για τον γάμο, με αποτέλεσμα ο ίδιος να ξεσπάσει μέσα από story στο Instagram κάνοντας αναφορά σε δύο πρόσωπα με τα οποία φέρεται πως διατηρούσαν σχέση πριν μπουν στο Survivor και γίνει η επανασύνδεση ανάμεσά τους.

Ο Τριαντάφυλλος ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του: «Πριν το Survivor ήσουν ο Σάκης, μετά τη στήριξή μου έγινες ο Κατσούλης. Εσύ ήσουν αυτός που ήρθες κοντά μου και εσύ ήσουν αυτός που πρώτος με είπες κουμπάρο. Άντε γεια τώρα πουθενάδες και ξέρετε εσείς. Πόσο δίκιο είχες Αλέξη Παππά και μεγάλε Τζέιμς. Μάλλον στη λίστα είχες τον Λιβάνη Μαριαλένα και σίγουρα ο Σάκης την Κεφαλά. Έλα και φτάνει το δούλεμα. Σας πήρανε χαμπάρι. Άντε γεια».

«Δεν ήταν καν στα πλάνα να καλέσουμε τον Τριαντάφυλλο»

Τα λόγια της Μαριαλένας Ρουμελιώτη που πυροδότησαν την απάντηση αυτή από τον Τριαντάφυλλο ήταν τα εξής, στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της Παρασκευής 24 Απριλίου: «Δεν ήταν καν στα πλάνα να καλέσουμε τον Τριαντάφυλλο. Δεν έπεσε καν στο τραπέζι το όνομα». Ο Σάκης Κατσούλης συμπλήρωσε: «Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, ήταν εκείνος για εμάς, την επόμενη ημέρα του γάμου».

