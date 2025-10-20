Ο Τζιν Χάκμαν δεν άφησε τίποτα στα παιδιά του! Σε δημοπρασία η προσωπική του συλλογή

Στη δημοπρασία πρόκειται να βγει η προσωπική συλλογή του Τζιν Χάκμαν, ενός από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ.Περιλαμβάνει σπάνια κινηματογραφικά αναμνηστικά και τρεις από τις τέσσερις Χρυσές Σφαίρες που είχε κερδίσει στη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του.

Ο οσκαρικός ηθοποιός και «σκληρός» του Χόλιγουντ Τζιν Χάκμαν και η σύζυγός του, Μπέτσι Αρακάουα, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Νέο Μεξικό τον περασμένο Φεβρουάριο. Σύμφωνα με τις αρχές, τα σώματά τους εντοπίστηκαν σε προχωρημένη αποσύνθεση, έχοντας πεθάνει πιθανότατα εβδομάδες νωρίτερα. Τώρα η σπουδαία του συλλογή βγαίνει σε δημοπρασία.

Η 65χρονη Αρακάουα πέθανε από πνευμονικό σύνδρομο του ιού του χανταϊού που μεταδίδεται στους ανθρώπους από ποντίκια και αρουραίους. Η σορός της βρέθηκε στο πάτωμα του μπάνιου τους, ενώ ο 95χρονος Χάκμαν, ο οποίος έπασχε από προχωρημένο Αλτσχάιμερ, πέθανε λίγες ημέρες αργότερα. Μάλιστα δεν γνώριζε ότι είχε «φύγει» η σύζυγός του.

Στη διαθήκη του, ο Χάκμαν είχε ορίσει ως μοναδική δικαιούχο τη σύζυγό του, αφήνοντας εκτός τα τρία του παιδιά. Το έγγραφο περιλάμβανε ωστόσο ρήτρα «ταυτόχρονου θανάτου», βάσει της οποίας η περιουσία τους θα δωριζόταν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς αν και οι δύο πέθαιναν μέσα σε διάστημα 90 ημερών.

Τώρα, ο οίκος δημοπρασιών Bonhams της Νέας Υόρκης αναμένεται να βγάλει στο σφυρί ένα μέρος των προσωπικών του αντικειμένων. Η πρώτη φάση, που θα διεξαχθεί στις 19 Νοεμβρίου, θα περιλαμβάνει έργα από τη σημαντική συλλογή τέχνης που ο Χάκμαν απέκτησε αφού συνταξιοδοτήθηκε το 2004.

«Πρόκειται για έργα με αδιαμφισβήτητη προέλευση και ιδιαίτερη ιστορική αξία, εμπλουτισμένα από τη σύνδεσή τους με έναν από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της εποχής μας», δήλωσε ο Άντριου Χιούμπερ, επικεφαλής του τμήματος Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης του οίκου.

Η δεύτερη φάση, που θα διεξαχθεί διαδικτυακά από 8 έως 21 Νοεμβρίου, θα περιλαμβάνει τρεις Χρυσές Σφαίρες του ηθοποιού – ανάμεσά τους εκείνες για τις ταινίες The Royal Tenenbaums του Γουές Άντερσον και Unforgiven του Κλιντ Ίστγουντ. Διαθέσιμο θα είναι και το βραβείο Cecil B. DeMille για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο.

Η τελευταία φάση, από 25 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου, θα επικεντρωθεί σε πιο προσωπικά αντικείμενα από το σπίτι του.

Ο Χάκμαν, βραβευμένος με δύο Όσκαρ και τέσσερις Χρυσές Σφαίρες, υπήρξε μια από τις πιο ισχυρές παρουσίες του αμερικανικού κινηματογράφου, γνωστός για ρόλους όπως εκείνους στις ταινίες The French Connection, Bonnie and Clyde και Unforgiven.

