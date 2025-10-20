Ο Τζιν Χάκμαν δεν άφησε τίποτα στα παιδιά του! Σε δημοπρασία η προσωπική του συλλογή

Ο οσκαρικός ηθοποιός και «σκληρός» του Χόλιγουντ Τζιν Χάκμαν και η σύζυγός του, Μπέτσι Αρακάουα, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Νέο Μεξικό τον περασμένο Φεβρουάριο

Ο Τζιν Χάκμαν δεν άφησε τίποτα στα παιδιά του! Σε δημοπρασία η προσωπική του συλλογή
20 Οκτ. 2025 18:49
Pelop News

Στη δημοπρασία πρόκειται να βγει η προσωπική συλλογή του Τζιν Χάκμαν, ενός από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ.Περιλαμβάνει σπάνια κινηματογραφικά αναμνηστικά και τρεις από τις τέσσερις Χρυσές Σφαίρες που είχε κερδίσει στη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του.

Ο οσκαρικός ηθοποιός και «σκληρός» του Χόλιγουντ Τζιν Χάκμαν και η σύζυγός του, Μπέτσι Αρακάουα, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Νέο Μεξικό τον περασμένο Φεβρουάριο. Σύμφωνα με τις αρχές, τα σώματά τους εντοπίστηκαν σε προχωρημένη αποσύνθεση, έχοντας πεθάνει πιθανότατα εβδομάδες νωρίτερα. Τώρα η σπουδαία του συλλογή βγαίνει σε δημοπρασία.

Η 65χρονη Αρακάουα πέθανε από πνευμονικό σύνδρομο του ιού του χανταϊού που μεταδίδεται στους ανθρώπους από ποντίκια και αρουραίους. Η σορός της βρέθηκε στο πάτωμα του μπάνιου τους, ενώ ο 95χρονος Χάκμαν, ο οποίος έπασχε από προχωρημένο Αλτσχάιμερ, πέθανε λίγες ημέρες αργότερα. Μάλιστα δεν γνώριζε ότι είχε «φύγει» η σύζυγός του.

Στη διαθήκη του, ο Χάκμαν είχε ορίσει ως μοναδική δικαιούχο τη σύζυγό του, αφήνοντας εκτός τα τρία του παιδιά. Το έγγραφο περιλάμβανε ωστόσο ρήτρα «ταυτόχρονου θανάτου», βάσει της οποίας η περιουσία τους θα δωριζόταν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς αν και οι δύο πέθαιναν μέσα σε διάστημα 90 ημερών.

Τώρα, ο οίκος δημοπρασιών Bonhams της Νέας Υόρκης αναμένεται να βγάλει στο σφυρί ένα μέρος των προσωπικών του αντικειμένων. Η πρώτη φάση, που θα διεξαχθεί στις 19 Νοεμβρίου, θα περιλαμβάνει έργα από τη σημαντική συλλογή τέχνης που ο Χάκμαν απέκτησε αφού συνταξιοδοτήθηκε το 2004.

«Πρόκειται για έργα με αδιαμφισβήτητη προέλευση και ιδιαίτερη ιστορική αξία, εμπλουτισμένα από τη σύνδεσή τους με έναν από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της εποχής μας», δήλωσε ο Άντριου Χιούμπερ, επικεφαλής του τμήματος Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης του οίκου.

Η δεύτερη φάση, που θα διεξαχθεί διαδικτυακά από 8 έως 21 Νοεμβρίου, θα περιλαμβάνει τρεις Χρυσές Σφαίρες του ηθοποιού – ανάμεσά τους εκείνες για τις ταινίες The Royal Tenenbaums του Γουές Άντερσον και Unforgiven του Κλιντ Ίστγουντ. Διαθέσιμο θα είναι και το βραβείο Cecil B. DeMille για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο.

Η τελευταία φάση, από 25 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου, θα επικεντρωθεί σε πιο προσωπικά αντικείμενα από το σπίτι του.

Ο Χάκμαν, βραβευμένος με δύο Όσκαρ και τέσσερις Χρυσές Σφαίρες, υπήρξε μια από τις πιο ισχυρές παρουσίες του αμερικανικού κινηματογράφου, γνωστός για ρόλους όπως εκείνους στις ταινίες The French Connection, Bonnie and Clyde και Unforgiven.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:53 Δημοσκόπηση Marc: Η ΝΔ προβάδισμα 16,5 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ και ο Μητσοτάκης 9 έναντι του Τσίπρα
19:43 Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις άνδρες για τη ληστεία στην Αμαλιάδα
19:35 Ο καιρός (22/10/2024( συνεχίζει να αγριεύει: Έρχονται βροχές και καταιγίδες!
19:25 Πριν τη φυλακή ο Σαρκοζί πήγε στον Μακρόν
19:16 Αλεξ. Καρμοίρης στον Peloponnisos fm : «Δίκαιη νίκη κόντρα στη Θύελλα»
19:06 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη MED9: Oι μελλοντικές απειλές δεν έρχονται μόνο από ανατολάς αλλά κι από τον νότο, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:00 Πάτρα: «Βουλιάζει» η Μαιζώνος με λίγη βροχή ΦΩΤΟ
18:49 Ο Τζιν Χάκμαν δεν άφησε τίποτα στα παιδιά του! Σε δημοπρασία η προσωπική του συλλογή
18:37 Όχημα του Δήμου Ναυπακτίας έπεσε σε γκρεμό, τύχη βουνό είχε ο οδηγός! ΦΩΤΟ
18:32 Μεγάλη γιορτή με μεγάλες προσφορές! Το νέο, μεγαλύτερο κατάστημα ΙΚΕΑ Πάτρα γιορτάζει έναν χρόνο
18:30 Η ασέβεια του Βρετανικού Μουσείου να παραθέσει δείπνο στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα
18:21 Ας οπλιστούν με υπομονή για την Παναχαϊκή
18:19 Αχαΐα: Σύσκεψη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων με τον γγ Σπύρο Πρωτοψάλτη – Τι είπε για τις αποζημιώσεις 
18:12 Σεισμός «ταρακούνησε» τη Γαύδο
18:08 Νετανιάχου: «Πρέπει να φέρουμε πίσω τους δολοφονημένους ομήρους, μέχρι τον τελευταίο»
18:04 Δήμος Αιγιαλείας: Μειώσεις στα δημοτικά τέλη για το 2026
18:00 Τα τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη στην «Π»: Είναι πολύ το χρήμα….
17:55 Στο νοσοκομείο ο θρυλικός Ντιέγκο Φορλάν! ΒΙΝΤΕΟ
17:53 Πάτρα: Σιωπή και κυνισμός από τη δημοτική Αρχή Πελετίδη για τον Ανδρέα Αποσκίτη – Καταψηφίστηκαν προτάσεις τιμής
17:42 Πέθανε ο Σέρβος πρώην στρατηγός Πάβκοβιτς, ήταν καταδικασμένος για εγκλήματα πολέμου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ