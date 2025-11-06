Ο Βελόπουλος ζητά νομιμοποίηση οπλοκατοχής ως «λύση» για τις βεντέτες στην Κρήτη

Τη νομιμοποίηση της οπλοκατοχής ως τρόπο αντιμετώπισης της κρητικής βεντέτας και περιστατικών όπως αυτό στα Βορίζια πρότεινε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, προκαλώντας αντιδράσεις στη Βουλή και έντονη δημόσια συζήτηση.

Ο Βελόπουλος ζητά νομιμοποίηση οπλοκατοχής ως «λύση» για τις βεντέτες στην Κρήτη
06 Νοέ. 2025 14:04
Με αιχμηρή τοποθέτηση από το βήμα της Βουλής, ο Κυριάκος Βελόπουλος πρότεινε τη νομιμοποίηση της οπλοκατοχής, παρουσιάζοντάς την ως μέσο για να περιοριστούν οι βεντέτες στην Κρήτη και τα αιματηρά περιστατικά, όπως αυτό που συγκλόνισε πρόσφατα τα Βορίζια.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κάλεσε τους βουλευτές της Κρήτης, τον περιφερειάρχη, τους δημάρχους και τους κοινοτάρχες να αναλάβουν κοινή δράση, προτείνοντας ένα υποχρεωτικό μνημόνιο συνεργασίας που, όπως είπε, θα βάλει τέλος στη μακραίωνη πρακτική των βεντετών και στην παράνομη κατοχή όπλων.

«Κάνω μια έκκληση στους βουλευτές της Κρήτης που κρύφτηκαν ως δειλοί πολιτικοί. Μαζευτείτε όλοι μαζί και βάλτε ένα τέλος στην ιστορία με τις βεντέτες και τα παράνομα όπλα», είπε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια παρέμβαση ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε ότι η νομιμοποίηση της οπλοκατοχής θα μπορούσε να περιορίσει τη διάδοση των παράνομων όπλων, υποστηρίζοντας πως «το νόμιμο όπλο στο σπίτι σου επιτρέπει να ξέρω ποιος είσαι και να μπορείς να αμύνεσαι».

«Η λύση είναι αυτή που λέει η Ελληνική Λύση! Το νόμιμο όπλο στο σπίτι σου, να ξέρω ποιος είσαι και να μπορείς να αμύνεσαι. Άκουσα και τον Γεωργιάδη να αντιγράφει την Ελληνική Λύση. Φέρτε εδώ το νόμο», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας την πρότασή του.

Στη συνέχεια, επανήλθε με καταγγελίες για τη σιωπή των βουλευτών της Κρήτης, κατηγορώντας τους για αδράνεια και ανοχή: «Να μην κρύβονται οι βουλευτές της Κρήτης, γιατί η σιωπή είναι συνενοχή. Υπάρχουν βίντεο από την κηδεία του Κ. Μητσοτάκη όπου έπεσαν 3.000 σφαίρες από παράνομα όπλα. Σε γάμο βουλευτή της ΝΔ έπεσαν 6.000 σφαίρες από καλάσνικοφ».

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν πολιτικές αντιδράσεις και έντονη συζήτηση, με αρκετούς να επισημαίνουν πως η πρόταση για νομιμοποίηση των όπλων δεν αποτελεί λύση, αλλά κίνδυνο να ενταθεί η κουλτούρα της βίας.
