Ο Ζελένσκι αποκαλύπτει «πακέτο Ντμιτρίεφ»: Οικονομική συμφωνία-μαμούθ ΗΠΑ-Ρωσίας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε την ύπαρξη ενός εκτεταμένου οικονομικού «πακέτου» που συζητείται μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, το οποίο αποκαλεί «πακέτο Ντμιτρίεφ» – από το όνομα του Κίριλ Ντμιτρίεφ, επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων και στενού συνεργάτη του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό Πρόεδρο, οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας του έχουν στην κατοχή τους έγγραφα που περιγράφουν ένα πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας ύψους περίπου 12 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει:

Σταδιακή χαλάρωση των δυτικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Επανεκκίνηση οικονομικών σχέσεων και μακροπρόθεσμων επενδυτικών έργων

Πιθανή συμμετοχή ουκρανικών εδαφών ή πόρων σε αυτά τα σχέδια

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία που αφορά τη χώρα του και λαμβάνεται χωρίς τη συμμετοχή της. «Δεν θα υποστηρίξουμε οποιεσδήποτε, ακόμα και δυνητικές, συμφωνίες για εμάς που θα γίνουν χωρίς εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά κατά την ενημέρωση δημοσιογράφων την Παρασκευή.

Το σχέδιο φέρεται να έχει συνταχθεί από τον Ντμιτρίεφ μαζί με τον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ (γαμπρό του Τραμπ). Περιλαμβάνει 28 σημεία και προβλέπει κίνητρα προς τη Μόσχα για να συμφωνήσει σε εκεχειρία, με αντάλλαγμα οικονομικά οφέλη.

Η πίεση Τραμπ για εκεχειρία μέχρι Ιούνιο Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει θέσει ως στόχο τον τερματισμό του πολέμου μέχρι τον Ιούνιο 2026, λόγω των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο αργότερα μέσα στη χρονιά. «Οι Αμερικανοί βιάζονται», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον θα ασκήσει πίεση στα μέρη σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα.

Αξιωματούχοι από ΗΠΑ και Ουκρανία έχουν συζητήσει ως ενδιάμεσο στόχο τον Μάρτιο για συμφωνία, με εθνικές εκλογές και δημοψήφισμα για την ειρηνευτική πρόταση να διεξάγονται τον Μάιο.

Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι τις τελευταίες εβδομάδες δεν κατέληξαν σε πρόοδο, κυρίως λόγω της διαφωνίας για τον έλεγχο του Ντονέτσκ. Οι ΗΠΑ προτείνουν ελεύθερη οικονομική ζώνη στην περιοχή, ενώ ο Πούτιν απαιτεί πλήρη παράδοση ολόκληρης της περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων εδαφών που η Ρωσία δεν ελέγχει ακόμα στρατιωτικά.

Νέα μαζική επίθεση στο ενεργειακό δίκτυο

Την ίδια ώρα, η Ρωσία εξαπέλυσε από την Παρασκευή έως το Σάββατο μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις κατά του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας από την αρχή του έτους. Σύμφωνα με την ουκρανική αεροπορία, εκτοξεύτηκαν 29 πύραυλοι και 408 drones, με 13 πυραύλους και 21 drones να πλήττουν στόχους σε 19 τοποθεσίες.

Η επίθεση προκάλεσε μαζικές διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές, μείωση ισχύος πυρηνικών σταθμών και σοβαρά προβλήματα θέρμανσης εν μέσω πολικού ψύχους. Ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Ρωσία στοχεύει σκόπιμα υποδομές από τις οποίες εξαρτώνται οι πυρηνικοί σταθμοί, θέτοντας σε κίνδυνο την περιφερειακή και ευρωπαϊκή ασφάλεια.

